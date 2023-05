Canosa, 33enne di Cerignola investito da camion finisce sotto un trattore

CANOSA DI PUGLIA (BAT) – Nel primo pomeriggio di oggi, un 33enne di Cerignola (Foggia) è stato investito mentre percorreva in mountain bike via Corsica a Canosa di Puglia (Barletta – Andria – Trani). L‘uomo è stato portato in ospedale con la frattura del setto nasale subita nella caduta.

Dalle indagini dei carabinieri di Canosa è emerso che il ciclista sarebbe stato investito da un grosso veicolo che lo seguiva nel tentativo di sorpassarlo. La vittima è poi finita sotto il trattore che lo precedeva .

Fortunatamente ha riportato solo ferite al volto e la prognosi non è riservata. La bici è stata recuperata dagli agenti. La posizione del conducente del camion, un uomo di 62 anni di Canosa, è al vaglio delle autorità inquirenti. Lo riporta il quotidiano di puglia.