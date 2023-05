Incidente nel Foggiano, lutto per la morte di Pamela, Emilio ed Emanuele

FOGGIA – Lutto in Irpinia per la morte di Pamela Mustone, Emilio D’Avella ed Emanuele Serafino, tre giovani 30enni, vittime di un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri. I tre giovani viaggiavano a bordo di due moto, quando si sono scontrati, per motivi ancora da chiarire, contro una Dacia Duster, lungo la Strada Statale 90, all’altezza di Troia, nel Foggiano.

Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118, ma nonostante l’arrivo dei soccorsi per i tre motociclisti non c’è stato nulla da fare. Ferito in modo lieve il conducente dell’auto, condotto in ospedale a Foggia.

Lutto in Irpinia per la morte dei tre giovani

Tantissimi i messaggi di condoglianze e vicinanza che stanno arrivando in queste ore alle famiglie dei tre giovani coinvolti nel drammatico incidente stradale. Emilio D’Avella, di 30 anni, di Ariano Irpino, e Pamela Mustone, di 33 anni, di Melito Irpino, erano fidanzati. La terza vittima è Emanuele Serafino, di 32 anni, di Ariano Irpino.

Il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, ha scritto un ricordo commosso sulla sua pagina Facebook:

Ci vediamo al bar da Emilio”, un invito, un luogo d’incontro dove ti imbattevi nella vitalità operosa di Pamela e nella gentilezza e nella simpatia di Emilio. Emanuele, compagno inseparabile, non dimenticheremo mai i tuoi occhi buoni e i tuoi modi gentili.

Pamela, Emilio, Emanuele, a questi tre giovani volti va il pensiero commosso di un’intera comunità. Un abbraccio alla famiglie, agli amici più cari, a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Una pagina nera per la nostra Città, non vi dimenticheremo.

Lo riporta il sito fanpage.