Manfredonia. “Custodire il futuro”

Manfredonia – Consumare meglio!. È questo uno degli obiettivi dell’economia del futuro, secondo un modello di produzione, distribuzione e consumo, di beni e servizi, che mira alla salvaguardia del vantaggio competitivo d’impresa e alla conservazione del nostro capitale naturale.

La mission del progetto è imparare ad avere cura e rispetto della terra, indirizzando ed educando ai sapori e ai profumi della nostra tradizione alimentare.

La parola “Terra”, evocativa delle caratteristiche e dei sapori della Puglia, è usata come simbolo di un processo produttivo messo in atto dagli agricoltori di Arteagricola, i quali, attraverso un approccio innovativo a quello che è il consuetudinario modo di fare impresa, offrono una agro ecologia rigenerativa che si basa sulle rotazioni colturali, sulla scelta di semi autoctoni, sull’uso dei residui colturali e sulla concimazione organica, attraverso la quale si evita di inquinare il terreno e di riutilizzare il concime organico come nutrimento.

Non meno importante è l’uso di macchine agricole che permettono di diminuire i consumi di carburante e le emissioni di CO2 (90% in meno), utilizzando energia pulita dagli impianti di biogas.

L’iniziativa, promossa dal Dirigente scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide”, prof. Roberto Menga, e curata dai professori Piera De Padova, Emmanuela Troiano, Leonardo Tozzi, Enza Simone, Angela Coccia e dal Dott. Borrelli dell’azienda Arteagricola ha suscitato entusiasmo tra gli alunni partecipanti, i quali hanno appreso le tecniche di azione atte a sviluppare un “patto” tra consumo e produzione, frutto dei principi dell’economia circolare che mira a rendere le attività economiche più efficienti (minori costi di processo ed esercizio) e contribuisce a ridurre le esternalità negative sull’ambiente e sulla collettività tutta.