Manfredonia, nuovo Consiglio Comunale: approvazione tariffe TARI

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Comunale e degli artt. 33, 34, 35, 36 e 39 del vigente Regolamento C.C., il Consiglio Comunale è riunito, in seduta di prima convocazione, sessione straordinaria, per mercoledì 31 maggio 2023 alle ore 15:00, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione del seguente

ORDINE DEL GIORNO

PROPOSTA N. 30 – APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023 CONSEGUENTI AL P.E.F. 2022-2025 VALIDATO DA AGER CON DETERMINAZIONE DEL D.G. N. 116 DEL 04/04/2022 E DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO; PROPOSTA N. 71-2022 – REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE. APPROVAZIONE.

Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte”. Lo riporta la Presidente del Consiglio Comunale Giovanna Titta.