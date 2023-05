Migliorarsi a piccoli passi arriva a Orsara di Puglia. Aperte le iscrizioni

Orsara di Puglia (Fg) – Sono aperte le iscrizioni a “Migliorarsi a piccoli passi”, la colorata manifestazione dedicata ai bambini, che quest’anno sarà ospitata a Orsara di Puglia, incantevole borgo dei Monti Dauni. La settima edizione avrà luogo il prossimo 18 giugno.

Dopo i successi di Lucera, Foggia, Manfredonia, Biccari, Alberona e San Marco la Catola, è tutto pronto per accogliere dieci squadre di bimbi e bimbe dai 6 ai 10 anni, accompagnati dalle loro famiglie, capeggiate da team di esperti e professionisti dell’immagine.

Lo scopo è invadere di bellezza un altro Comune della Capitanata, esaltando le meraviglie dei luoghi e dei piccoli protagonisti attraverso un’iniziativa multidisciplinare che si avvale di laboratori e set fotografici sparsi per il paese, tra piazze, fontane e luoghi storici.

Oltre a bambini, anche parrucchieri, visagisti, costumisti e fotografi di qualunque provenienza geografica possono iscriversi sul sito web Migliorarsiapiccolipassi.com, scegliere uno dei trend disponibili (hippie, sportivo, elegante, rock, casual, ecc.) e misurarsi in una sfida entusiasmante collegata ad un concorso fotografico.

Ogni squadra sarà composta da 6 bambini e da un team di 4 esperti che coordineranno il gruppo nelle aree stabilite.

Si comincerà la mattina con i laboratori guidati da Carlo Ventola, lookmaker ideatore di Migliorarsi, dalla psicologa psicoterapeuta Lucia Susanna, dalla biologa nutrizionista Antonella Riccelli e dai suggerimenti dello chef Peppe Zullo. Nel pomeriggio, invece, si allestiranno i set fotografici con i bambini interpreti dei vari stili.

La giornata si concluderà con una sfilata di tutti i trend in cui sono previsti momenti di intrattenimento. “Migliorarsi a piccoli passi” è organizzato dall’Aps “Noi Noi” di Lucera con il patrocinio del Comune di Orsara di Puglia e in collaborazione con la locale Pro Loco.

“Finalmente Migliorarsi arriva a Orsara – dichiara Ventola -, dove svolge la sua celebre attività ristorativa Zullo, componente fondamentale del nostro team e che si occupa di far conoscere ai nostri piccoli partecipanti gli alimenti genuini del territorio per una sana alimentazione. Siamo certi che questo magnifico borgo offrirà scorci fantastici in cui ambientare la nostra manifestazione che punta alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente e degli spazi che si vivono quotidianamente. Per questo ringrazio l’Amministrazione comunale, in primis il sindaco Mario Simonelli, per aver accolto con entusiasmo la nostra iniziativa e per la grande disponibilità accordata”.

Gli scatti realizzati dai fotografi dei team parteciperanno al contest e faranno parte di un book. Sia il team di esperti vincitore che il bambino o la bambina (con il suo nucleo familiare) la cui foto risulterà la più votata dalla Giuria avrà in premio un viaggio con soggiorno gratuito a Bruxelles e visita alle istituzioni europee messo a disposizione da Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Previsti anche dei premi per le squadre, tra cui quello intitolato alla memoria di Marina Corvino, componente del team di Migliorarsi a piccoli passi.