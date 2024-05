Bari, 28 maggio 2024 – Un’importante ordinanza è stata emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, che ha accolto il ricorso presentato dalla Cooperativa Sociale Barbara B S.C.S. contro l’aggiudicazione dell’appalto per i servizi cimiteriali nel Comune di Manfredonia. La sentenza, destinata a far discutere, potrebbe rimettere in discussione l’intera procedura di affidamento.

Il contesto della controversia

La vicenda ha avuto inizio con la procedura di gara indetta dal Comune di Manfredonia per l’affidamento dei servizi cimiteriali, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del d. lgs. n. 50/2016. L’appalto è stato inizialmente assegnato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito da MEIT Multiservices s.r.l. e Ariete Soc. Coop. L’aggiudicazione definitiva è stata comunicata il 5 gennaio 2024.

Il ricorso della Cooperativa Sociale Barbara B

Non soddisfatta dell’esito della gara, la Cooperativa Sociale Barbara B ha impugnato l’aggiudicazione davanti al TAR Puglia. Il ricorso contestava la legittimità dell’intera procedura, inclusi tutti i verbali della Commissione di Gara e il verbale di verifica dell’anomalia dell’offerta.

La decisione del TAR

La sentenza, pronunciata dal collegio presieduto da Orazio Ciliberti, con Giacinta Serlenga e Donatella Testini come consiglieri, ha riconosciuto la validità delle contestazioni mosse dalla Cooperativa Sociale Barbara B. Il TAR ha rilevato un errore nella notifica del ricorso principale e dei motivi aggiunti al Comune di Manfredonia. La notifica era stata infatti effettuata all’indirizzo tratto dall’Indice PA – IPA, mentre avrebbe dovuto essere effettuata nel pubblico elenco previsto dall’articolo 16 del D.L. 179 del 2012, noto come Registro delle PP.AA.

Nonostante l’errore procedurale, il TAR ha ritenuto scusabile la notifica errata, basandosi su una precedente sentenza della Corte Costituzionale (n. 148 del 9 luglio 2021), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, del codice del processo amministrativo, limitatamente alle parole “se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”.

Le implicazioni della sentenza

Il TAR ha quindi concesso alla Cooperativa Sociale Barbara B un termine di 30 giorni per la rinnovazione della notifica del ricorso e dei motivi aggiunti al Comune di Manfredonia, presso il corretto domicilio digitale. La pubblica udienza per la trattazione del merito della controversia è stata fissata per il 17 settembre 2024.

