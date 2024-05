Foggia. E’ stato presentato questa mattina il bilancio di mandato 2018-2023, una snella pubblicazione che sintetizza il lavoro svolto dalla consiliatura uscente. Il Presidente della Camera di Commercio di Foggia, Damiano Gelsomino, ha illustrato le iniziative messe in campo nell’ultimo quinquennio dall’Ente di via Protano e ha posto l’attenzione sui risultati conseguiti. Un lavoro in continuità con quanto iniziato dall’amministrazione precedente, con una riorganizzazione complessiva e con la razionalizzazione delle risorse disponibili. Ciò ha reso possibile sanare il disavanzo economico degli anni 2020/2021 e riversare sulla Capitanata risorse per oltre 11 milioni di euro (dal 2018 al 2023) tra bandi, voucher, contributi diretti alle imprese e attraverso progetti di promozione del territorio.

Il Presidente Gelsomino si è soffermato sull’impegno della Camera per promuovere i principi della legalità, con l’adesione ad una serie di iniziative per la valorizzazione e la restituzione al mercato legale delle aziende confiscate alla criminalità organizzata.

Grande rilevanza si è data al processo di digitalizzazione e all’innovazione digitale delle imprese, alla transizione ecologica e all’incontro tra giovani in cerca d’impiego e le imprese del territorio.

“Un lavoro intenso” ha sottolineato Gelsomino, “in una fase molto difficile della nostra economia. Oggi la Camera di Commercio di Foggia è un Ente sano, pronto alle sfide che attendono il nostro territorio”.

L’incontro si è concluso con l’augurio del Presidente Gelsomino al nuovo consiglio camerale che si insedierà nei prossimi giorni.