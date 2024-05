Confcommercio Monte Sant’Angelo, rinnovato il direttivo. Presidente è l’imprenditore Mario Maratea

Si è svolta nel pomeriggio del 28 maggio l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali del direttivo locale.

Eletto Presidente all’unanimità: Mario Maratea, imprenditore settore alimentare, di Gargano Sapori. “E’ un onore rappresentare la prima associazione di categoria nazionale a Monte Sant’Angelo, ma è altresì importante lavorare in simbiosi con il direttivo di zona, composto da imprenditori validi e coscienziosi, legati alla propria terra e che ringrazio per la fiducia accordatami.

Lavoreremo in piena sinergia con l’amministrazione comunale per dar voce a tutte le imprese e categorie condividendo idee e progetti per l’ulteriore sviluppo della nostra città ed evidenziando le varie problematiche, cercando le soluzioni giuste e facendo valere sempre le nostre ragioni, nel pieno rispetto dei ruoli” le parole del neo-presidente di zona, Mario Maratea.

Consiglieri eletti:

Pasquale LAURIOLA (Lunarossa Event)

Michele SIMONE (Villa Simone)

Giovanna RINALDI (Forno Moretti)

Luigi BISCEGLIA (Ristorante San Michele)

Pasquale ARMILLOTTA (Lido Macchia)

Raffaele FAILLA (Pasticceria Peccati di Gola)

Pasquale RINALDI (Ristorante Borgo Antico)

Giuseppe GENTILE (Caffetteria National)

Leonardo CIUFFREDA (Supermercato Coop)