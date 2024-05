CUNZ Gargano Food Fest: una seconda edizione da record a Rignano Garganico, migliaia di visitatori per 72 ore di autentica celebrazione delle radici e dei sapori del Gargano

Rignano Garganico, 29 Maggio 2024 – Settantadue ore di straordinaria vitalità, di passione condivisa e di autentica celebrazione delle radici e dei sapori del Gargano. Il Cunz Gargano Food Fest ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di parteciparvi, trasformando Rignano Garganico in un palcoscenico di eccellenze gastronomiche e culturali. L’edizione di quest’anno ha rappresentato un trionfo di eccellenze gastronomiche e culturali, coinvolgendo attivamente un pubblico vasto e appassionato, proveniente non solo dalla Puglia, ma da tutto il territorio nazionale. Desideriamo estendere il nostro più sincero ringraziamento a tutte le persone e le entità che hanno contribuito al successo straordinario di questa manifestazione.

Una seconda edizione da record

“Cunz ha concluso la sua seconda edizione con successo – Commenta Luigi Di Fiore, Sindaco di Rignano Garganico – L’Amministrazione Comunale, in particolar modo negli ultimi anni, ha concentrato le attenzioni sullo sviluppo turistico del nostro meraviglioso borgo, riservando investimenti importanti a questo tipo di eventi, consapevoli che la valorizzazione delle nostre inestimabili bellezze debba essere al centro di ogni logica. Si cerca di curare ogni cosa nei minimi dettagli, certi che siano quelli a fare la differenza. E il Cunz! ne è l’esempio lampante. L’entusiasmo, la dedizione e la cooperazione di tutti, soprattutto delle centinaia di volontari, hanno trasformato il centro storico di Rignano in un tempio dell’arte, della cultura, dell’archeologia, dell’escursionismo e, non meno importante, della promozione gastronomica.

Questo traguardo, seppur di grande rilievo, è solo un nuovo punto di partenza. Un ringraziamento è d’obbligo alle aziende del territorio che hanno garantito fiducia e partecipazione al festival, contribuendo al successo dell’evento, con l’augurio di accogliere sempre più visitatori in futuro e attirare investimenti. Le recensioni positive testimoniano il grande risultato ottenuto e che la strada tracciata è quella da perseguire. Si guarda già al prossimo anno con grande fiducia ed entusiasmo, sperando di continuare a far brillare Rignano Garganico e contribuire allo sviluppo anche del Gargano più interno.”

Partecipanti e Collaboratori

Ringraziamo innanzitutto le 50 aziende che hanno abbracciato con entusiasmo l’opportunità di condividere le proprie specialità culinarie, offrendo ai visitatori un viaggio attraverso i sapori autentici del Gargano. La loro partecipazione attiva ha arricchito l’offerta gastronomica dell’evento, trasformandolo in un vero e proprio trionfo di gusto. “Sono fiero di essere nato e cresciuto in questa terra, e come tutti noi sono fiero di Restare! – ha commentato Donato Pio Palumbo, Presidente della Proloco di Rignano Garganico alla fine della manifestazione – le iniziative come Cunz, servono a questo, servono a far conoscere quanto di bello facciamo, quanto bello è questo paese! Le parole per ringraziare tutti sarebbero troppo poche, sono stati mesi intensi di duro lavoro, siamo partiti a luglio del 2023 con l’organizzazione. L’anno prossimo raddoppiamo! Voglio ringraziare tutti, tutti, e voglio lasciarvi con un abbraccio grande e invitarvi al prossimo anno, ci vediamo a Cunz nel 2025!”

Questa seconda edizione del festival è stata il frutto del lavoro incessante e dell’entusiasmo contagioso di oltre 200 volontari, animati dalla profonda convinzione che i miracoli accadano quando si sogna in grande e si lavora in squadra. Questi eroi senza nome hanno donato il loro tempo, la loro energia e il loro amore per il territorio per rendere possibile un evento straordinario che ha messo in luce la ricchezza e la fecondità di Rignano Garganico.

Sostenitori e Sponsor

Un doveroso ringraziamento va alla Regione Puglia, che attraverso un bando pubblico ha messo a disposizione parte dei fondi, prontamente intercettati dall’Amministrazione Comunale, riconoscendo al format ideato il valore intrinseco per la promozione della cultura enogastronomica e turistica del territorio. Senza il loro supporto, la realizzazione di un evento di tale portata sarebbe stata impensabile. Riconosciamo inoltre il fondamentale contributo di Prima Bio, 100 Ponteggi e Vincitorio Costruzioni, che hanno creduto nel progetto sin dalle sue origini, offrendo un supporto imprescindibile alla sua crescita e alla sua diffusione. Il loro sostegno ha consentito di elevare l’evento a livelli di eccellenza, garantendo una piattaforma di visibilità e promozione a tutti i partecipanti.

Il Cunz Gargano Food Fest ha rappresentato molto più di una semplice manifestazione enogastronomica. È stato il risultato di un desiderio profondo di riscoprire e celebrare le meraviglie nascoste del Gargano, di narrare le storie e i segreti custoditi dalle sue terre fertili e

generose. È stato un invito a esplorare, assaporare e condividere le tradizioni millenarie di questa terra, che troppo spesso è stata dimenticata e trascurata. Ringraziamenti Speciali Non possiamo dimenticare di ringraziare la rete di partner e collaboratori che, con il loro contributo prezioso, hanno arricchito l’esperienza del Cunz Gargano Food Fest, offrendo idee, risorse e competenze indispensabili per la sua riuscita.

Il Cuore del Festival: i Visitatori

Infine, ma non per importanza, rivolgiamo un caloroso ringraziamento alle migliaia di visitatori che hanno affollato le strade di Rignano Garganico, trasformando l’atmosfera in un vortice di festa e convivialità. La vostra presenza e il vostro entusiasmo hanno reso il Cunz Gargano Food Fest un evento indimenticabile, confermandone il ruolo centrale nella valorizzazione e nella promozione del territorio. Ci auguriamo di potervi accogliere nuovamente il prossimo anno per una nuova edizione del Cunz Gargano Food Fest, arricchita da nuove esperienze e sorprese culinarie. Guardiamo avanti con fiducia e speranza al prossimo anno, quando ci ritroveremo ancora una volta per celebrare insieme la bellezza e l’autenticità del Gargano. Ci vediamo al prossimo Cunz Gargano Food Fest!

I numeri di un grande successo

Durante il festival sono stati organizzati 22 tra laboratori e masterclass, 8 emozionanti escursioni naturalistiche, per un totale di trenta coinvolgenti attività. Questo ricco programma ha attratto la partecipazione di 1300 persone entusiaste. Inoltre, sono state distribuite circa 20.000 porzioni di cibo e bevande, mentre il numero totale di partecipanti è stato stimato tra le 12.000 e le 15.000 persone nei tre giorni dell’evento, triplicando così le presenze rispetto all’anno precedente.

Per ulteriori informazioni e contatti stampa:

Enza Bergantino – Ufficio stampa CUNZ Jacleroi 3341027684 e.bergantino@jacleroi.com

Donato Pio Palumbo – Proloco Rignano Garganico 3465245455

www.cunzgargano.it