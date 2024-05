“In queste settimane ho incontrato tante persone che mi hanno fatto comprendere la grande voglia di partecipazione che, evidentemente, in passato non era stata considerata e le tante problematiche che attanagliano le nostre comunità. È un segnale forte che ci fa capire come Forza Italia rappresenti il contenitore centrista più importante. Continueremo a lavorare in questa direzione”.

A parlare è il consigliere regionale Paolo Dell’Erba e, nonostante sia candidato alle Europee, interviene più da coordinatore provinciale di Foggia di Forza Italia, consapevole che il partito, dal momento in cui gli è stato affidato il timone, ha avuto una crescita importante.

“Ho sempre lavorato per determinare l’unità del partito, solo così è possibile una crescita di tutti. In queste ultime settimane abbiamo inaugurato e dato nuova vita a diverse sedi di Forza Italia in Capitanata, rigenerando il tessuto politico con un mix di giovani e di esperienza. Forza Italia si candida ad essere in Capitanata la vera sorpresa di queste elezioni Europee. È un punto di partenza in vista di impegni importanti che ci aspettano a partire dai prossimi mesi. Nel nostro percorso parliamo sempre di inclusione e di valorizzazione delle componenti politiche, tutto questo nel rispetto dei ruoli, evidenziando che la Forza Italia che stiamo costruendo dovrà avere queste caratteristiche”.