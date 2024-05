Domenico La Marca sui mercati rionali: "Migliorare pulizia, sicurezza e combattere l'abusivismo"

Manfredonia. “Anche questa mattina ho ascoltato e incontrato i cittadini di Manfredonia nei mercati rionali di Via Santa Restituta e in quello della Zona Croce. Queste due realtà commerciali e popolari sono un vero punto di riferimento per tutta la comunità. Per questo motivo, ho ascoltato le segnalazioni dei commercianti e dei cittadini che mi hanno chiesto di valorizzare queste due realtà per potenziare e migliorare lo sviluppo economico di Manfredonia”

“Il mio impegno, nei prossimi mesi, sarà quello di assicurare servizi e miglioramenti per i due mercati: dalla sicurezza alla pulizia, dal controllo alla legalità. La lotta all’abusivismo sarà un nostro impegno di governo, come quello di assicurare spazi puliti e controllati giorno dopo giorno. Tutti assieme possiamo migliorare pezzi di città che possono sempre di più costituire un fattore e una leva di sviluppo economico e comunitario”.

Lo riporta Domenico La Marca, candidato a sindaco della coalizione “Insieme per Manfredonia”.