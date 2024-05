Un detenuto smonta la gamba di un tavolo e la scaglia contro un agente penitenziario. Questo è l’ultimo di una serie di episodi di violenza nel carcere di Foggia, dove lavorare è diventato impossibile, secondo Federico Pilagatti del sindacato Sappe. “Basta, non siamo carne da macello”, dichiara Pilagatti in una nota.

“Lavorare in un carcere è sempre stato delicato e pericoloso, ma ultimamente è diventato impossibile a causa della grave carenza di poliziotti penitenziari e dei numerosi episodi di violenza da parte dei detenuti. Gli agenti non sanno se e come torneranno a casa alla fine del turno”.

L’ultimo incidente è avvenuto ieri pomeriggio. Un detenuto, che aveva tentato di evadere dall’ospedale di Lecce, senza motivo apparente ha dato fuoco al tavolo nella sua cella. Dopo averne smontato una gamba, l’ha lanciata contro un poliziotto, che ha alzato il braccio per proteggersi, riportando una forte contusione e possibili microfratture, con una prognosi di diversi giorni. “Non vogliamo immaginare cosa sarebbe successo se il poliziotto non fosse riuscito a ripararsi”, aggiunge Pilagatti. “La situazione è diventata insostenibile, e non lo diciamo solo noi del Sappe, ma anche il dirigente generale del Gom, che ha descritto un quadro terribile durante un’audizione alle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera”.

Negli ultimi anni, le aggressioni ai danni degli agenti penitenziari sono aumentate, soprattutto da parte di detenuti con problemi psichici o particolarmente violenti. “Dal 2023, ci sono stati 1.760 casi di violenza e 8.164 atti di minaccia, ingiuria, oltraggio e resistenza. Nei primi cinque mesi del 2024, le aggressioni sono state 708, e gli atti di violenza e resistenza sono arrivati a 3.362”, spiega Pilagatti.

La “vigilanza dinamica”, introdotta oltre un decennio fa, ha contribuito a questa escalation, rendendo urgente un nuovo intervento correttivo. Anche la gestione dei detenuti con problemi psichiatrici ha influito sul numero degli eventi critici registrati.

Il rapporto del Gom ha inoltre evidenziato le rivolte durante la pandemia e le proposte per migliorare la sicurezza. Le rivolte del 2020, che hanno coinvolto 7.517 detenuti in 79 istituti, hanno causato danni stimati in 30 milioni di euro e numerosi feriti tra il personale. Solo il 27% dei rivoltosi è stato identificato e deferito, mentre quasi il 70% è rimasto impunito. Anche negli anni successivi, le proteste violente sono continuate, sottolineando la necessità di misure preventive più efficaci.

Il direttore del Gom ha anche evidenziato l’aumento del contrabbando tramite droni, usati per trasportare telefoni cellulari, droghe e armi nelle carceri. “Solo nel 2023, sono stati rinvenuti 3.525 telefoni cellulari e nei primi mesi del 2024, 1.688 dispositivi. Gli avvistamenti di droni sono aumentati significativamente, rendendo necessario dotare le strutture penitenziarie di sistemi per rilevare e inibire questi aeromobili”.

“Questi numeri evidenziano ciò che una politica seria dovrebbe fare, ma non ha fatto. Le responsabilità di questa situazione non possono essere scaricate sulla polizia penitenziaria. Saremo i primi a fare le barricate, e non solo nelle carceri”, conclude Pilagatti.

