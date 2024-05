Via Spalato - Fonte: Foggiatoday.it

In riferimento al piano di sicurezza per la bonifica dell’area interessata dal ritrovamento dell’ordigno bellico, il SUAP del Comune di Foggia comunica che fino alla data del 3 giugno sono sospese tutte le autorizzazioni e le richieste di concessione per manifestazioni pubbliche.

La decisione si inserisce nel pacchetto di misure varate dal COC – Comitato Operativo Comunale per lo svolgimento delle attività di bonifica del sito previste per il prossimo 2 giugno.