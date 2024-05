In una continua operazione di contrasto al degrado urbano, la Polizia di Stato, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Foggia, ha intensificato le attività nel “Quartiere Ferrovia” di Foggia, mirate alla prevenzione e repressione di abusivismo commerciale e illegalità diffusa.

Gli ultimi interventi hanno portato alla notifica di tre provvedimenti di Divieto di Accesso nelle Aree Urbane (D.Ac.Ur) emessi dal Questore della provincia di Foggia. Questi provvedimenti vietano ai destinatari l’accesso a bar, esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento situati in specifiche aree adiacenti la stazione ferroviaria di Foggia per due anni dalla data della notifica.

Due dei destinatari dei provvedimenti sono stati segnalati a piede libero per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990, trovati in possesso di 0,22 grammi di hashish e 6,9 grammi di marijuana. Il terzo provvedimento è stato emesso nei confronti di un uomo trovato in possesso di un taglierino pieghevole, in violazione dell’art. 4 della Legge 110/1975.

L’operazione ha inoltre portato ai seguenti risultati:

Sequestro amministrativo di 76 pezzi di merce per violazione della disciplina del commercio su area pubblica;

10 segnalazioni alla Prefettura per violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/90;

Un esercizio commerciale segnalato all’Agenzia delle Entrate per mancata emissione dello scontrino fiscale;

15 sanzioni verbali al Codice della Strada;

Identificazione di 270 persone;

Controllo di 51 veicoli;

Ispezione di 9 locali commerciali.

Le attività di contrasto al degrado urbano proseguiranno senza interruzione.