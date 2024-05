GARGANO CAPITALE, lo street podcast di Lorenzo Scaraggi attraverso i comuni del Gargano

Dopo le residenze culturali parte la residenza culturale-turistica del progetto “Un Monte in cammino” per Monte Sant’Angelo Capitale cultura di Puglia capofila dell’intero Gargano. Una residenza itinerante, si può ben dire! Lorenzo Scaraggi, regista e documentarista pugliese, intraprenderà un viaggio attraverso i 18 comuni del Gargano coinvolti nel progetto, per raccontare le storie, le persone, le tradizioni di ciascun paese, attraverso uno “street podcast” dal titolo GARGANO CAPITALE. Da lunedì 3 giugno sarà possibile seguire il viaggio sulla piattaforma di travel podcast Loquis e su Spotify, Apple e Google podcast.

Il format dello street podcast, proposto da Scaraggi, ha la particolarità di essere registrato per strada e nelle piazze con la co-partecipazione dei cittadini, appassionati, storici, studiosi, curiosi e amanti della propria città, desiderosi di far conoscere ad un più vasto pubblico tutto ciò che rende unico il luogo in cui vivono.

L’anno di Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura Pugliese, ha preso avvio con una serie di iniziative di animazione e coinvolgimento culturale in tutta l’area garganica.

Attraverso “Un Monte in Cammino”, il progetto di residenze artistiche e culturali che coinvolgono i cittadini, Monte Sant’Angelo diventa un laboratorio culturale permanente, connettendo le scuole, le associazioni locali e i cittadini con artisti e studiosi del panorama nazionale e internazionale.

Per questa residenza è stato scelto un autore pugliese, avvezzo al viaggio come pochi, grande conoscitore della Puglia, appassionato camminatore e poliedrico narratore. Lorenzo Scaraggi viaggerà alla ricerca di storie da raccontare, incontrando gli amministratori locali e chiunque voglia diventare un ambassador del proprio comune per una sera. Ogni giorno Scaraggi visiterà un comune e raccoglierà testimonianze, storie, curiosità e tradizioni da raccontare. La sera, per le 19 circa, davanti al suo camper – il nuovo Vostok100K – allestirà un piccolo studio di registrazione podcast, con tanto di microfoni, mixer e amplificatore per rendere la puntata un talk di piazza con la città.

Le prime puntate del podcast GARGANO CAPITALE, prodotto dalla casa di produzione Omero su Marte, distribuito e promosso da Loquis, la prima piattaforma italiana di travel podcast, saranno già disponibili online a partire da lunedì 3 Giugno.

Man mano che il regista attraverserà i 18 comuni coinvolti – Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Ischitella, Cagnano Varano, Lesina, Serracapriola, Isole Tremiti, Vieste, Mattinata, Apricena, Manfredonia, Peschici, Carpino, Rignano Garganico, Rodi Garganico, Vico del Gargano e San Nicandro Garganico – il racconto in real time prenderà forma anche sui canali social dell’autore – Vostok100k e Omero su Marte – e su quelli istituzionali del progetto – Infopoint Monte Sant’Angelo. Foto, video, reel e stories da condividere e ripostare. Una narrazione social per coinvolgere il pubblico locale, richiamarlo ad un’azione attiva di promozione e divulgazione del proprio patrimonio culturale materiale ed immateriale.

La piattaforma Loquis, che oggi permette a chiunque sia registrato di ascoltare gratuitamente i propri contenuti in modo geolocalizzato, si occuperà della distribuzione e della promozione del podcast. Agli utenti basterà digitale GARGANO CAPITALE per ascoltare le puntate del podcast, ciascuna dedicata ad un comune del Gargano. Il format verrà anche distribuito sulle altre piattaforme di podcasting come Spotify, Apple e Google podcast.

“È davvero interessante quando la cultura si mette in cammino, attraverso le strade, la gente e le voci di chi ama raccontare”. È così che Lorenzo Scaraggi inaugura un altro viaggio narrativo della sua carriera. E, visti i successi dei precedenti progetti di storytelling itinerante dell’autore, c’è da aspettarsi altre belle emozioni.

“Gargano Capitale” è un progetto promosso dal Comune di Monte Sant’Angelo, la Città dei due Siti UNESCO che nel 2024 è Capitale della cultura della Puglia, in collaborazione con i Comuni del Gargano, la Regione Puglia, il Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito delle attività del progetto “Un Monte in cammino”.