Dietro l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, avvenuto durante l’inaugurazione del centro sportivo di Caivano, c’è una scena meticolosamente orchestrata. La stretta di mano, immortalata da Fabrizio Alfano, capo ufficio stampa della premier, e diffusa dal sito di Atreju con lo slogan «Giorgia insegnaci a vivere», è una risposta a un episodio precedente. Tre mesi prima, De Luca era stato ripreso dalle telecamere di Tagadà su La7 mentre, alla Camera, aveva rivolto un commento offensivo verso la premier, dicendo «Lavora tu, stronza!». Il riferimento era alla critica della Meloni, che dalla Calabria aveva detto: «Se si lavorasse invece di fare manifestazioni, si potrebbero ottenere più risultati». L’intera vicenda è avvenuta in una giornata che avrebbe dovuto essere dedicata alla lotta contro la camorra nel Parco Verde di Caivano, ma che è stata messa in secondo piano dall’accaduto.

Secondo Repubblica, la scena della «stronza della Meloni» è stata una trappola preparata dallo staff della premier, che aveva informato i giornalisti dell’imminente reazione della Meloni allo sgarbo del governatore. Come previsto, Meloni si è avvicinata a De Luca e ha esclamato: «Presidente, la stronza della Meloni, come sta?», lasciando De Luca spiazzato a rispondere con un semplice «Bene di salute». La scena, sebbene apparentemente spontanea, è stata catturata da vari video, tra cui uno in verticale girato da Alfano, e un altro da un cameraman presente.

La Stampa riporta che lo staff di Meloni ha negato qualsiasi coinvolgimento nella trappola, sostenendo che l’evento fosse pieno di gente e che il video diffuso da Atreju non fosse quello girato da Alfano. Questo episodio segue un’altra occasione in cui la premier aveva ripreso De Luca per aver deriso Don Patriciello, chiamandolo «Pippo Baudo con la frangetta». I collaboratori della Meloni affermano che l’evento è diventato virale, raggiungendo così il loro obiettivo.

De Luca, colto di sorpresa, ha risposto successivamente con ironia, affermando: «Sono esponenti di governo che hanno molta ironia e sono molto nervosi in questo periodo. State sereni, direi agli esponenti del governo nazionale».

Lo riporta Open.