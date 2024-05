“Finalmente. Ci sono voluti 35 anni per mettere fine al legame perverso tra giudici e pm. La riforma del Codice di procedura penale, entrata in vigore nel 1989, avrebbe avuto come naturale conseguenza quella separazione delle carriere che oggi, non senza il contrasto di una prevedibile levata di scudi corporativa, il governo Meloni è riuscito a varare.

Solo attraverso una concreta separazione tra la carriera del magistrato chiamato a svolgere la pubblica accusa e quella di chi ha il delicato compito di giudicare, si potrà garantire quella indispensabile terzietà che è il fondamento di una giustizia veramente giusta. Sanando l’anomalia di un processo di stampo accusatorio che non sempre è stato in grado di garantire la necessaria parità, al di sopra di ogni sospetto, tra accusa e difesa.

Questo non significa in alcun modo minare l’autonomia e l’indipendenza, ma al contrario restituire ai cittadini quella fiducia nella magistratura, chiamata ad amministrare in nome del popolo italiano una giustizia uguale per tutti. Doveva essere l’impegno di ogni parte politica. E’ diventata l’impresa di una maggioranza forte e determinata. Che fa parlare i fatti e non ha debiti di riconoscenza“.

Lo dichiara il deputato della Lega, Davide Bellomo, componente della Commissione Giustizia della Camera.