Le morti di due nostri concittadini non possono e non devono lasciarci indifferenti e limitarsi ad un compassionevole necrologio sul web. Pertanto, in segno di lutto e rispetto nei confronti dei due concittadini deceduti e delle loro famiglie, la coalizione che sostiene il candidato sindaco Vincenzo Di Staso, ha deciso per la giornata di oggi di sospendere le attività elettorali ed ogni comunicazione web e social, nonchè di tenere chiusa la propria sede, affinchè questo momento di pausa e silenzio possa anche rappresentare una riflessione ed una presa di coscienza da parte di tutta la nostra comunità sui temi delle fragilità in tutti i suoi aspetti e forme. Nessuno deve essere lasciato solo ed indietro. E’ un’emergenza, quasi invisibile, da attenzionare ed attorno alla quale costruire una rete istituzionale di prevenzione e supporto”.