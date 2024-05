Bari. Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Puglia, Sezione Terza, ha emesso una sentenza significativa sul caso che ha visto coinvolti la Società Agricola Frantoio in Villa S.r.l. e l’Azienda Pubblica Servizi alla Persona (ASP). La controversia ruotava attorno alla deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASP, riguardante la stipula di un contratto di locazione con la Società Olearia Clemente S.r.l. per fondi agricoli situati in agro di Manfredonia, località “Villa Rosa”.

Il ricorso e i motivi aggiunti

La Società Agricola Frantoio in Villa S.r.l. aveva presentato il ricorso numero 1313 del 2020. L’azienda contestava la deliberazione n. 20 del 25 agosto 2020 del Commissario Straordinario dell’ASP, che sanciva la stipula di un contratto di locazione con la Olearia Clemente S.r.l. La deliberazione era stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente il 26 agosto 2020. La società agricola chiedeva l’annullamento di questa deliberazione, dello schema di contratto allegato e di qualsiasi altro atto presupposto, connesso o conseguente, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia, nullità e caducazione del contratto eventualmente sottoscritto.

Successivamente, il 16 febbraio 2021, la Società Agricola Frantoio in Villa S.r.l. aveva presentato motivi aggiunti al ricorso, reiterando le stesse richieste di annullamento e declaratoria di inefficacia e nullità del contratto di locazione.

La procedura giudiziaria

La causa è stata esaminata dal TAR Puglia durante l’udienza pubblica del 24 aprile 2024, presieduta dal dott. Silvio Giancaspro. Tuttavia, nessuna delle parti coinvolte si è presentata in udienza. Durante l’esame del caso, la parte ricorrente ha dichiarato, con atto del 14 marzo 2024, che l’interesse alla decisione della causa era venuto meno. Questo ha portato il tribunale a dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse.

La sentenza

In considerazione di quanto sopra, il TAR Puglia ha deciso per l’improcedibilità del ricorso iniziale e dei successivi motivi aggiunti. La sentenza ha inoltre stabilito la compensazione delle spese di lite tra le parti, data la natura formale della decisione.

Il dispositivo della sentenza, firmato dai magistrati Giuseppina Adamo (Presidente), Lorenzo Ieva (Primo Referendario) e Silvio Giancaspro (Primo Referendario e Estensore), ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Questa decisione del TAR Puglia mette fine a una disputa legale che aveva visto contrapporsi la Società Agricola Frantoio in Villa S.r.l. e l’ASP, con la Olearia Clemente S.r.l. come parte indirettamente interessata. L’improcedibilità del ricorso riflette la mancanza di interesse persistente da parte della società ricorrente, segnando una conclusione formale senza entrare nel merito delle questioni contestate.

ATTO INTEGRALE > TARPUGLIAOLEARIAVILLA