Incidente a Figline Valdarno sull’autostrada A1: due morti e un ferito, strada chiusa e lunghe code

È drammatico il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi, mercoledì 29 maggio, all’altezza di Figline Valdarno, sul tratto autostradale A1 km 328, dopo lo svincolo Valdarno in direzione Nord. Almeno due le vittime e un ferito portato in ospedale.

L’incidente, avvenuto intorno alle 11:00, ha coinvolto diversi mezzi pesanti e autovetture. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto con due squadre per liberare gli occupanti intrappolati negli abitacoli delle vetture e dei mezzi pesanti, affidandoli poi al personale sanitario. Purtroppo, due delle persone estratte dalle lamiere non ce l’hanno fatta. Una terza persona, ferita, è stata trasportata in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale di Careggi a Firenze.

Per permettere il passaggio di un’ambulanza, i Vigili del Fuoco hanno liberato con urgenza uno spazio lungo l’autostrada bloccata. Pochi metri prima dell’incidente, infatti, stava transitando un’ambulanza con a bordo un bambino che necessitava di essere portato con urgenza presso l’ospedale pediatrico Meyer. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia per gestire la viabilità e facilitare l’arrivo dei mezzi di soccorso. È stata inviata anche un’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest, che è poi rientrata dopo aver completato le operazioni necessarie.

Blocco della Circolazione e Indicazioni per Percorsi Alternativi

La circolazione in entrambi i sensi di marcia è attualmente bloccata. Autostrade per l’Italia, nel suo aggiornamento delle ore 12:39, ha comunicato che sull’A1 tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Firenze è stata disposta la chiusura del tratto. All’interno del tratto chiuso si sono formati 5 km di coda, che defluiscono sulla sola corsia di emergenza. In direzione opposta, verso Roma, si sono formati 2 km di coda a causa dei curiosi che rallentano per osservare l’incidente.

Per chi è in viaggio verso Firenze, l’indicazione è di uscire a Valdarno, dove si sono formati 2 km di coda in aumento, prendere la SS69 S.Giovanni-Montevarchi in direzione Figline Valdarno e rientrare ad Incisa Reggello. Un ulteriore percorso alternativo consigliato è di uscire a Valdichiana, prendere la SS326 Raccordo Siena-Bettolle e rientrare in autostrada a Firenze Impruneta.

L’incidente ha avuto un impatto significativo sulla viabilità, causando disagi e ritardi per molti viaggiatori. Le operazioni di soccorso e di gestione della viabilità sono ancora in corso per cercare di ripristinare la circolazione il prima possibile.

Reazioni e Testimonianze

Le reazioni all’incidente sono state immediate, con molti automobilisti che hanno espresso il loro disappunto e preoccupazione per la sicurezza sulle strade. Alcuni testimoni hanno descritto scene drammatiche, con veicoli distrutti e persone intrappolate, elogiando l’intervento rapido e professionale dei Vigili del Fuoco e dei soccorritori.

Gli automobilisti che si trovavano sul tratto interessato hanno condiviso immagini e testimonianze sui social media, evidenziando la gravità della situazione. Molti hanno sottolineato l’importanza di mantenere la calma e di seguire le indicazioni delle autorità per evitare ulteriori incidenti e facilitare le operazioni di soccorso.

Questo tragico incidente su una delle principali arterie autostradali italiane sottolinea ancora una volta la necessità di attenzione e prudenza alla guida, soprattutto su tratti ad alta densità di traffico e in condizioni potenzialmente pericolose. Le autorità competenti continuano a lavorare per garantire la sicurezza stradale e prevenire futuri incidenti di questa gravità.

Continueremo a seguire gli aggiornamenti e a fornire informazioni su eventuali sviluppi e sulle misure adottate per ripristinare la normale circolazione.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, consultare il sito ufficiale di Autostrade per l’Italia e i bollettini di viabilità. (fonte: fanpage).