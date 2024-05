La morte: il più grande mistero dell’umanità, l’unico evento al quale non si può porre rimedio. θάνατος, Death, Mors, Tristo Mietitore, Sinistro Mietitore, Cupo Mietitore, Nera Mietitrice, Grande Mietitrice, Signora in Nero, eppure non è la vasta antroponimia a costituirne la fama, bensì la triste verità che ci condanna all’unisono ad un incontro inderogabile con essa. Nonostante l’universalità del tema, ognuno di noi ha un rapporto personale con la morte, come se fosse una persona conosciuta online che prima o poi sappiamo di dover incontrare “dal vivo”, si fa per dire in questo caso.

È fattuale anche l’esistenza di coloro che scelgono di eludere la riflessione su questo dubbio esistenziale, o quantomeno ciò mostrano alla società del mask to mask, poiché vi sarà sicuramente anche un piccolissimo istante in cui quella patina di alieno menefreghismo, quella membrana di suscettibile tranquillità, cade miseramente precipitando in questo dilemma. Ad ogni modo, una cosa è certa: a nessuno piace la morte, non esiste essere umano che sceglie di morire, almeno così dovrebbe essere. Esatto, o meglio plausibile, indicativo, ma in verità condizionale. Infatti, purtroppo, esistono persone private delle dovute attenzioni che rinunciano al dono della vita consegnandosi alla Signora in Nero. “Brucerete all’inferno”, “Figliastri di Dio”, “Peccatori”, “Eh vabbè avrà avuto i suoi motivi”, “Si dai mi dispiace, però che brutta cosa”, “Non avrà avuto scelta”… Sono queste le sentenze che suole emanare il tribunale mask to mask, frasi che ripetutamente ho letto in questi giorni sui post di cordoglio della nostra amata cittadina, in cui tutti vantano il potere legislativo grazie a un click.

Non è mia intenzione condannare la nostra società, diverrei un improprio giudicatore anch’io. Onestamente vi è già eccessiva ipocrisia in giro. Forse siamo diventati così perché abbiamo spolverato qualche libricino della Divina Commedia, ma giusto così eh, una lettura leggera, una disimpegnata analisi del tredicesimo canto dell’Inferno, in cui Dante ci narra delle sorti di Pier Delle Vigne, per accompagnare una farrata o una ciambotta, niente di che. Pier Delle Vigne è un intellettuale vissuto alla corte di Federico ll, condannato ingiustamente per congiura, un po’ come Dante, che una volta imprigionato, decide di togliersi la vita. “Eretico”, “Farabutto”, “Giusta sorte il lamento infernale”. Questi furono i commenti delle corti medievali. Ma attenzione, è veramente ciò che ha voluto comunicare Dante? È una condanna quella del sommo poeta? O meglio ancora, il vero condannato è lui o la società che lo circonda? La risposta sarebbe semplice da trovare imparando a leggere fra le righe, non soffermandosi, non limitandosi alla superficialità. E’, infatti, una fortissima denuncia alla società che attraverso una spaventosa indifferenza isola il singolo.

Ci siamo mai chiesti, mi ci comprendo anch’io, se abbiamo fatto abbastanza per qualcuno che ha optato per morire, o addirittura se facciamo abbastanza prevenendo il triste epilogo? Non siamo tutti assistenti sociali, è vero, non abbiamo tutti un ruolo professionale per accorgerci o per curare colui che è in difficoltà, ma abbiamo TUTTI, in quanto persone, il DOVERE UMANO di regalare anche solo un semplice sorriso, che può acquisire un valore inestimabile per la vita di un altro. Non possiamo e non dobbiamo abbandonarci e vagabondare nella più disumana indifferenza, trovando una becera consolazione nella più ingiusta accusa.

Chi o cosa siamo noi per giudicare, noi che spesso siamo i carnefici, noi che andiamo in chiesa considerando l’ipocrisia un primo e l’eucarestia un contorno. Allora io desidererei che quando succedono queste cose, perché inesorabilmente accadono, non vivessimo nell’indifferenza, che ci sforzassimo di dire anche solo una parola, o che pur ci ritirassimo in un religioso silenzio che a volte vale più di mille parole. Mentre l’indifferenza propaga e regna una illustre campagna elettorale della società mask to mask, la gente sceglie di morire, forse per darci un segnale, forse perché è in cerca d’innocua pace.

Vorrei inoltre che non gettassimo solo il cuore oltre ostacolo, ma che gettassimo l’occhio oltre una coltre buia e oscura e, soprattutto, che riuscissimo a individuare un preludio di tempesta anche nel cielo apparentemente più limpido, per garantire vita a chi c’è già e giustizia a chi non c’è più per interrompere il divagarsi di questo incubo che ora voglio chiamare per nome: il suicidio, il reale fallimento non della vittima, ma della società in quanto umana.

Roberto Armiento, 29 maggio 2024

III B – Liceo Classico “Aldo Moro”