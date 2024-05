Come responsabile provinciale del Movimento Italiano Disabili (MID), mi rivolgo con urgenza al Comune di San Severo e alla dirigenza della scuola Edmondo De Amicis per sollecitare azioni immediate e concrete affinché la palestra dell’istituto, chiusa ormai da tre anni, venga riaperta prima dell’inizio del prossimo anno scolastico. Inoltre, è imprescindibile dotare la scuola di un ascensore per garantire l’accesso alle aule anche agli studenti che si muovono su sedia a rotelle.

La chiusura prolungata della palestra non solo priva gli studenti di un fondamentale spazio per l’attività fisica, ma limita anche le opportunità di socializzazione e sviluppo delle capacità motorie, aspetti cruciali per una crescita equilibrata. L’attività fisica è un diritto di tutti gli studenti, e la mancanza di una palestra agibile rappresenta una grave lacuna nell’offerta educativa della scuola.

Parallelamente, l’assenza di un ascensore nella scuola De Amicis costituisce una violazione del diritto all’accessibilità e all’inclusività per tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche. È inaccettabile che, nel 2024, ci siano ancora istituti scolastici che non garantiscono l’accesso a tutti gli spazi della scuola a chi utilizza una sedia a rotelle. L’installazione di un ascensore è una necessità impellente che non può più essere rimandata.

Chiedo pertanto con forza che:

1. La palestra della scuola Edmondo De Amicis venga riaperta con urgenza, eseguendo tutti i lavori di manutenzione e messa a norma necessari.

2. Venga installato un ascensore per consentire l’accesso alle aule anche agli studenti con disabilità motorie, assicurando così il rispetto dei principi di equità e inclusione.

Queste richieste non sono semplici desideri, ma diritti che devono essere garantiti a tutti gli studenti. Mi aspetto che il Comune di San Severo e la dirigenza scolastica della De Amicis dimostrino un impegno concreto e immediato per risolvere queste gravi mancanze. La nostra comunità deve essere un esempio di inclusività e rispetto dei diritti di tutti i cittadini. Solo con azioni concrete possiamo costruire una società più equa e giusta, dove ogni individuo ha la possibilità di sviluppare appieno le proprie potenzialità.

Carlo Di Gioia

Responsabile Provinciale

Movimento Italiano Disabili (MID)