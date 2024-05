Al Policlinico di Foggia, il “trauma team” dispone di due stanze dedicate, una in Pronto Soccorso e una in Rianimazione, entrambe situate nel Deu, per stabilizzare e trattare i pazienti gravi, spesso vittime di incidenti stradali. Le responsabili delle due aree, Gilda Cinnella per la Rianimazione e Anestesia Universitaria e Paola Caporaletti per il Pronto Soccorso, illustrano le modalità di trattamento dei politraumi dopo l’intervento del 118. Utilizzando apparecchiature all’avanguardia e un team di professionisti specializzati, l’obiettivo è ridurre al minimo i danni diretti e correlati nei pazienti critici, che presentano significative alterazioni dei parametri vitali.

“Con il codice rosso, i pazienti vengono portati direttamente nella sala rossa,” spiega Caporaletti. “Qui, l’equipe medica prende immediatamente in carico il paziente. Dopo una prima valutazione del 118, eseguiamo una valutazione secondaria e avviamo un iter diagnostico-terapeutico specifico. La maggior parte dei casi riguarda incidenti stradali, e riceviamo pazienti anche dai confini con la Campania, spesso tramite elisoccorso, poiché siamo un hub di riferimento per il trattamento dei politraumatizzati.”

“I politraumi complessi,” aggiunge Cinnella, “provengono principalmente da incidenti automobilistici, ma anche, in misura minore, da incidenti sul lavoro o domestici, e vengono centralizzati nel nostro ospedale dal 118. Disponiamo di tutte le strutture specialistiche necessarie sia per la diagnostica che per l’attività chirurgica. In rianimazione, il paziente viene prima stabilizzato, poi si approfondisce la valutazione del quadro clinico grazie alle apparecchiature di ultima generazione.”

I pazienti instabili vengono quindi trasferiti nella shock room, dotata di due posti letto completamente attrezzati. “Siamo preparati per fornire ogni tipo di supporto al grave politraumatizzato,” continua Cinnella. “Ad esempio, possiamo effettuare esami point of care, cioè eseguiti al letto del paziente, con tempi di risposta molto rapidi. In soli 5 minuti, invece dei consueti 40, possiamo ottenere risultati cruciali sull’assetto coagulativo del paziente, un fattore decisivo per prevenire complicazioni potenzialmente letali.”

