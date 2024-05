LEGGI ANCHE // Truffe all'Ue tra le accuse, ma i fatti contestati risalgono ad un periodo tra il 2013 e il 2017.

Alcuni colletti bianchi coinvolti nel processo antimafia “Grande Carro”, che vede imputati membri del clan Delli Carri, legato alla “Società Foggiana” della batteria Sinesi-Francavilla, hanno ottenuto la prescrizione. Tra i principali imputati figura Donato Delli Carri, 55 anni, noto come uno degli assassini di Giovanni Panunzio, l’imprenditore edile ucciso il 6 novembre 1992. Delli Carri è anche nipote di Roberto Sinesi, uno dei capi storici della mafia foggiana.

In questo processo vengono contestati numerosi reati: associazione di tipo mafioso, riciclaggio, estorsione, concorrenza illecita con minaccia o violenza, sequestro di persona a scopo di estorsione, detenzione illegale di armi ed esplosivi, e truffe per ottenere fondi pubblici, compresi quelli europei. Il procedimento si è diviso tra il rito abbreviato a Bari, dove sono già state emesse condanne di primo grado, e il rito ordinario in corso a Foggia, dove è imputato Delli Carri.

L’accusa sostiene che siano state messe in atto ben 36 truffe aggravate ai danni dell’Unione Europea, avvalendosi della complicità di funzionari della Regione Puglia e dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Foggia.

Quattro persone, all’epoca dei fatti funzionari dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura di Foggia e funzionari regionali addetti ai contributi agricoli, sono accusate a vario titolo di truffa aggravata e falso ideologico. Tuttavia, gli episodi di presunta truffa risalgono tutti a periodi compresi tra il 2013 e il 2017, e la prescrizione per questi reati è di sette anni e mezzo.

Tre anni fa, metà dei capi d’imputazione è stata archiviata per prescrizione o infondatezza delle accuse. Successivamente, 26 persone sono state rinviate a giudizio con lo sdoppiamento tra rito abbreviato e ordinario.

Diversi liberi professionisti sono accusati di falso ideologico per aver attestato spese non veritiere in seguito al controllo della rendicontazione analitica degli acquisti ammessi a contributo. La prossima udienza è prevista per luglio, con l’audizione degli ultimi testi dell’accusa. Il dibattimento è ancora in corso e la sentenza sembra lontana.

