Tre giovani militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza (Sagf) hanno perso la vita in un drammatico incidente avvenuto in Val Masino, in provincia di Sondrio. I tre sono caduti dal precipizio degli Asteroidi, mentre stavano effettuando un’esercitazione in quota. La cordata dei tre giovani è precipitata perché la roccia ha ceduto all’improvviso sotto i loro piedi. Recuperati i corpi dei tre giovani, tutti della provincia di Sondrio: Luca Piani di 32 anni, Alessandro Pozzi di 25, entrambi residenti a Valfurva (Sondrio), Simone Giacomelli di 22, di Bormio.