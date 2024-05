Bari, 7 maggio 2024 – Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Puglia, Sezione Seconda, ha emesso una sentenza importante che accoglie il ricorso presentato da Gruppo Meridiano S.r.l. contro il Comune di Manfredonia e la Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. La vicenda riguarda l’esclusione di Gruppo Meridiano dalla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili comunali e delle aree urbane.

La gara e l’esclusione

Il Gruppo Meridiano aveva partecipato alla gara per l’affidamento dei “servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili comunali e delle aree urbane, gestione bagni pubblici, manutenzione e pulizia della fogna bianca, prestazioni a richiesta e portierato”, indetta dal Comune di Manfredonia tramite la Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. L’importo complessivo della gara era di oltre 8,3 milioni di euro, e la procedura prevedeva l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Gruppo Meridiano, classificatosi primo in graduatoria con un punteggio complessivo di 81,303, è stato escluso per anomalia dell’offerta con la determinazione n. 194 del 7 febbraio 2024. L’esclusione è stata motivata da un rilevante scostamento economico tra l’offerta presentata e le spese effettive da sostenere, ritenendo l’offerta non affidabile e congrua.

Le controversie sollevate

Il Gruppo Meridiano, rappresentato dagli avvocati Massimiliano Carnovale e Fausto Troilo, ha impugnato la determinazione, sostenendo che l’esclusione fosse illegittima per violazione delle garanzie procedimentali e per eccesso di potere, rilevando un deficit istruttorio e motivazionale. La società ha inoltre chiesto l’annullamento dell’eventuale aggiudicazione in favore della seconda classificata, Accadueo S.r.l., e la riammissione in gara con conseguente aggiudicazione dell’appalto.

Il Comune di Manfredonia, difeso dall’avvocato Teresa Siponta Totaro, si è costituito in giudizio, contestando le argomentazioni del ricorrente e chiedendo la reiezione del ricorso. La Centrale Unica di Committenza del Tavoliere e Accadueo S.r.l. non si sono costituite in giudizio.

La sentenza del TAR

Nella camera di consiglio del 7 maggio 2024, presieduta dal giudice Donatella Testini, il TAR ha ritenuto il ricorso suscettibile di favorevole apprezzamento. La sentenza ha rilevato che il principio del contraddittorio procedimentale è stato compromesso, poiché l’Amministrazione ha basato l’esclusione su elementi non presi in considerazione nelle giustificazioni richieste al Gruppo Meridiano.

Il TAR ha stabilito che, pur non essendo obbligatorio richiedere ulteriori chiarimenti, sarebbe stato opportuno e trasparente farlo prima di procedere con l’esclusione. La sentenza ha inoltre evidenziato che il carattere discrezionale del giudizio di anomalia non permette di recuperare il contraddittorio nella sede giudiziale, pertanto l’esclusione è stata considerata illegittima.

Il TAR ha annullato il provvedimento di esclusione e ha ordinato al Comune di Manfredonia di riprovvedere in contraddittorio con il Gruppo Meridiano. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

