Al culmine di una lite scoppiata per futili motivi, un uomo di 34 anni di Statte (Taranto) ha aggredito con un matterello di legno la sua anziana madre, la moglie e il figlio minorenne.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Secondo gli inquirenti, non era la prima volta che si rendeva responsabile di comportamenti violenti. I militari sono intervenuti dopo una richiesta di aiuto al numero unico europeo 112 per le emergenze.

Dalle testimonianze raccolte, è emerso che l’aggressore ha inizialmente colpito la madre con un pugno al viso, facendole perdere due denti. Successivamente, ha usato il matterello, causandole lesioni alla testa. La moglie e il figlio sedicenne dell’uomo sono intervenuti in difesa dell’anziana, ma sono stati a loro volta colpiti prima di riuscire a fuggire e trovare rifugio presso un’abitazione vicina.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Il 34enne è stato portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Lo riporta Ansa.