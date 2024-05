Test di Medicina a Foggia, prima sessione con 845 partecipanti

Sono 845, su 941 iscritti, i partecipanti che hanno sostenuto oggi, al Multisala di Foggia-Città del Cinema, il test di accesso ai Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’anno accademico 2024/25.

Cento i minuti di tempo per rispondere ai 60 quiz divisi in cinque categorie: 23 di biologia, 15 di chimica, 13 di fisica e matematica, 5 di ragionamento logico e 4 di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi.

Cinque invece le possibili opzioni di risposta. Per entrare in graduatoria serve conseguire almeno 20 punti. La prova si è svolta in formato cartaceo. Quella di oggi è una delle due sessioni in programma, l’altra si svolgerà il 30 luglio. Gli esiti verranno pubblicati il 6 giugno e l’8 agosto, mentre la graduatoria finale sarà nazionale e unirà dunque i risultati delle prove svolte nelle varie università.

Alla prova in tutta Italia oltre 71mila aspiranti camici bianchi per 20mila posti a disposizione “Nel caso un candidato abbia sostenuto – spiega una nota dell’Università di Foggia – entrambe le sessioni, verrà scelto il risultato migliore. Conta il punteggio, ovviamente, ma in caso di parità diventa dirimente la posizione, stabilita con criteri precisi, individuati dal Ministero.

Si considerano i punti in quest’ordine: chimica, biologia, fisica e matematica, ragionamento logico, capacità di lettura e conoscenze pregresse”. Tra candidati con disabilità o invalidità certificata pari o superiore al 66% e candidati non disabili o non invalidi, in caso di parità, si dà la precedenza ai primi. In caso di ulteriore parità, in base alla legge si preferisce il candidato più giovane.

Lo riporta l’ANSA

Test di medicina, le domande da Don Abbondio al colesterolo

Dalla citazione de I Promessi Sposi – “Don Abbondio non era nato con un cuor di leon” – alla definizione di deflazione, partendo dalla definizione. Sono alcune delle domande – sessanta in tutto – che gli studenti hanno trovato nella prima parte del test di medicina che si è svolto questa mattina. I primi quesiti rientravano tra le “Competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi”.