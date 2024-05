Foggia. Nella giornata di lunedì 27 maggio 2024, è stata ufficialmente istituita la Cabina di Coordinamento per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presso la Prefettura di Foggia in conformità con il decreto-legge n. 19 del 2024.

La Cabina di coordinamento avrà il compito di monitorare e facilitare l’implementazione dei progetti del PNRR nel territorio della provincia di Foggia, garantendo una gestione efficiente e trasparente delle risorse destinate al suo rilancio economico e sociale. Questo nuovo organismo si inserisce nell’ambito delle iniziative del governo volte a sostenere le amministrazioni locali nella realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, assicurando una tempestiva e corretta attuazione delle misure.

“L’istituzione della Cabina di Coordinamento per il PNRR è un importante passo avanti nella gestione dei fondi e dei progetti previsti dal Piano – ha dichiarato il Presidente della Provincia di Foggia Avv. Giuseppe Nobiletti . Continuiamo a lavorare con determinazione e sinergia per garantire benefici reali per la nostra provincia”.

Denise Decembrino, dirigente della Provincia all’edilizia scolastica, intervenuta al tavolo tecnico, ha aggiunto: “La Cabina di coordinamento sarà un prezioso strumento per coordinare al meglio le azioni e le risorse per il territorio della provincia di Foggia. Siamo pronti a mettere in campo tutte le nostre competenze e risorse per garantire interventi all’altezza delle esigenze delle nostre comunità”.