Foggia. Quest’anno, le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) sono state aperte con ritardo e la finestra per l’inserimento delle candidature chiuderà il 10 giugno. Tuttavia, questa scadenza sembra penalizzare gli studenti del TFA (Tirocinio Formativo Attivo) dell’Università di Foggia, i quali si trovano a fronteggiare un’importante questione burocratica.

E’ quanto emerge da una lettera inviata il 27 maggio 2024 a StatoQuotidiano.it

Gli studenti idonei del TFA dell’ottavo ciclo, che termineranno il loro percorso il 6 giugno, riusciranno a inserire il loro titolo nelle GPS entro i termini, ottenendo così il punteggio non solo per il sostegno ma anche per tutte le altre classi di concorso. Per pochi giorni di differenza, gli studenti del ciclo ordinario dello stesso TFA rischiano di perdere questa opportunità, nonostante abbiano affrontato un anno di sacrifici, inclusi quelli economici. La situazione crea una disparità di trattamento che rischia di compromettere le possibilità lavorative di questi studenti per i prossimi due anni.

L’Università di Foggia non ha previsto per gli studenti del ciclo ordinario le stesse possibilità riservate agli idonei, né ha organizzato adeguatamente il calendario delle lezioni e degli esami. A differenza di altre università, come quella di Bari, che hanno garantito pari opportunità a tutti gli studenti, l’Università di Foggia ha mantenuto una gestione che molti corsisti ritengono inefficace.

Nonostante numerosi tentativi di dialogo con l’Università – tra cui l’invio di email e la raccolta di firme – la situazione rimane critica. Circa seicento iscritti al TFA ciclo ordinario chiedono all’Università di Foggia di anticipare la seduta di proclamazione entro il 10 giugno. Gli studenti sostengono che l’Università, nota per la sua validità, ha tutte le capacità per rispondere positivamente a questa richiesta, anche se i tempi sono stretti.

A seguito di un incontro con una rappresentanza dei corsisti, l’Università ha tuttavia rifiutato di anticipare le date degli esami finali, impedendo così agli studenti di completare il percorso entro i termini di chiusura delle GPS e di inserire il punteggio del TFA Sostegno anche come titolo culturale nelle altre classi di concorso.

Gli studenti ora chiedono che l’Università dimostri maggiore flessibilità nel riformulare il calendario delle ultime lezioni e degli esami finali, tenendo conto che meno della metà dei corsisti dell’VIII ciclo ordinario ha richiesto l’anticipo. La speranza è che l’Università di Foggia prenda in considerazione queste richieste e proceda con l’anticipo delle date degli esami finali, garantendo a tutti pari opportunità entro la chiusura delle graduatorie GPS.