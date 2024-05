Nella tranquilla Zapponeta, una notte di terrore ha scosso gli abitanti quando sei uomini incappucciati, armati di pistola e bastoni, hanno fatto irruzione in una casa di campagna. Il loro obiettivo era rapinare denaro e preziosi, ma il raid si è trasformato in un’aggressione brutale contro una anziana donna e sua figlia.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, i malviventi hanno sorpreso le donne nel sonno, minacciandole e aggredendole per ottenere il bottino. Hanno costretto le vittime a consegnare loro circa 100mila euro e alcuni gioielli. Durante la rapina, l’anziana, un’ottantenne del luogo, è stata colpita con un bastone e successivamente trasportata in ospedale per controlli approfonditi da un’ambulanza del 118.

I carabinieri, allertati dalle vittime tramite il numero di emergenza 112, stanno indagando sull’accaduto. Prima di fuggire a bordo di auto di grossa cilindrata, i rapinatori hanno minacciato un parente delle vittime con l’arma e hanno sparato alcuni colpi in aria per intimidire.

Lo riporta Foggiatoday.it