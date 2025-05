È ufficiale: Roberto Bellotti eletto nuovo rettore dell’Università di Bari

Bari – Con un risultato ormai consolidato, Roberto Bellotti è stato eletto nuovo rettore dell’Università Aldo Moro di Bari.

Il direttore del Dipartimento di Fisica ha conquistato la maggioranza assoluta delle preferenze al termine della seconda giornata del secondo turno elettorale, con le urne chiuse alle ore 16.00.

Voti e risultato provvisorio

Le 853 preferenze espresse da docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo rappresentano ancora un dato provvisorio, ma sono sufficienti a garantire a Bellotti la vittoria.

La sua candidatura si è rafforzata dopo il ritiro degli altri cinque candidati avvenuto ieri, 28 maggio: Nicola Decaro, Danilo Caivano, Paolo Ponzio, Alessandro Bertolino e Luigi Palmieri. Con questa scelta, Bellotti si è presentato come l’unico candidato in corsa per il ruolo di rettore.

Un trionfo annunciato

Il risultato non ha sorpreso gli osservatori: la sua vittoria sembrava ormai scontata sin dall’inizio delle votazioni.

Ora, il nuovo rettore entrerà ufficialmente in carica il prossimo primo ottobre, sostituendo Stefano Bronzini, che ricopre l’incarico fino al 2031.

Reazioni e attesa

La notizia è stata accolta con entusiasmo all’interno dell’ateneo, con un lungo applauso tra studenti, docenti e personale presente in aula.

Bellotti assumerà così la guida dell’università per i prossimi anni, con l’obiettivo di proseguire le politiche accademiche e di sviluppo già avviate.

L’elezione di Bellotti segna una nuova fase per l’ateneo barese, che si prepara ad affrontare le sfide future nel panorama universitario nazionale ed internazionale.

Lo riporta quotidianodipuglia.it