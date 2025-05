Ferrovia Foggia-Manfredonia, il Comitato: "Sconcertati dall’assenza totale di una seria analisi"

Il Comitato “Manfredonia Futura e Sostenibile” esprime forte preoccupazione per il modo in cui si sta affrontando il tema del possibile rilancio della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia. Durante il Consiglio Comunale di Foggia del 20 maggio, è stata discussa una mozione sull’argomento, senza però il supporto unanime né un’adeguata base di dati.

“Siamo sconcertati – denuncia il Comitato – dall’assenza totale di una seria analisi sul bacino d’utenza e sui flussi di traffico attuali e potenziali, sia per i passeggeri che per le merci”. L’accusa è chiara: si sta decidendo sulla base di suggestioni nostalgiche anziché su valutazioni tecniche oggettive. Una pianificazione seria, sottolineano, avrebbe richiesto uno studio preliminare accurato prima di assumere qualsiasi indirizzo politico.

La tratta, oggi in uso solo nei mesi estivi e sospesa da circa dieci anni per il trasporto passeggeri, non presenta alcuna infrastruttura operativa per il traffico merci, con segmenti mai completati o mai realmente utilizzati, neppure durante i periodi di massima attività industriale. Il tratto ferroviario destinato al collegamento con l’ex Enichem, ad esempio, non è mai entrato in funzione, e oggi le sue strutture giacciono come ruderi inutilizzati e pericolosi, ostacolo allo sviluppo urbano.

A rafforzare le critiche, la mancanza di una valutazione sugli impatti economici e sociali di un eventuale ripristino della linea. “Non si è considerato il danno potenziale alle imprese che operano nell’area retroportuale di Manfredonia, realtà consolidate che garantiscono lavoro, movimentano merci e contribuiscono allo sviluppo del territorio”.

Il Comitato denuncia un approccio superficiale e personalistico, privo di quella visione politica responsabile che dovrebbe guidare ogni decisione pubblica di rilievo. “Non basta un generico auspicio. Serve una seria progettazione: uno studio di fattibilità tecnico-economico, un’analisi SWOT, una valutazione costi-benefici condivisa tra enti, autorità portuali e cittadini”.

“La mobilità del territorio – concludono – non può essere trattata con leggerezza o romanticismo. Servono strumenti moderni, approccio integrato e visione strategica. Solo così si potrà rispondere davvero agli interessi della collettività e promuovere uno sviluppo sostenibile e concreto”.

