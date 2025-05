Foggi – Il futuro del Foggia calcio resta ancora in bilico. Questa mattina, il Tribunale Federale Nazionale ha accolto l’istanza di rinvio presentata dal club rossonero, posticipando la decisione sulla possibile penalizzazione e lasciando aperta la possibilità di un’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

La vicenda si inserisce in un contesto complesso, segnato dall’incertezza sulla regolarità dei pagamenti e dalla recente inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia che ha portato agli arresti di alcuni dirigenti e all’accertamento di intimidazioni a scopo estorsivo nei confronti del presidente Nicola Canonico.

La società aveva già manifestato preoccupazioni circa i pagamenti necessari per chiudere la stagione corrente e adempiere agli obblighi richiesti per la partecipazione alla prossima stagione.

In particolare, il club deve versare oltre 900 mila euro per saldare stipendi e oneri contributivi, oltre a una fideiussione di 700 mila euro indispensabile per l’iscrizione ufficiale.

La scadenza per completare queste operazioni è fissata al 6 giugno, e finora le procedure amministrative sono state avviate con l’assistenza del segretario Severo.

È stato anche ottenuto il nulla osta dello stadio Zaccheria, elemento fondamentale per la partecipazione al campionato.

L’udienza odierna era attesa per decidere se applicare una penalizzazione al club, ma il rinvio deciso dal Tribunale Federale lascia spazio a un possibile spiraglio.

La richiesta di posticipare la discussione potrebbe essere interpretata come un segnale positivo: nel quartier generale di Canonico si potrebbe ancora nutrire la speranza di iscrivere il Foggia alla prossima stagione.

Tuttavia, i tempi stringono e tutto dipenderà dalle prossime settimane.

La decisione definitiva arriverà nelle prossime date stabilite dal tribunale, mentre i tifosi rossoneri attendono con trepidazione notizie che possano ridare fiducia a una delle squadre più storiche della regione.

Lo riporta telesveva.it