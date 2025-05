Foggia. Sospesa per 10 giorni l’attività del Centro Sociale Italsud: accertato esercizio abusivo di somministrazione

Dieci giorni di sospensione per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del Centro Sociale Italsud, con sede in via Silvio Pellico 102/104.

Lo stabilisce un’ordinanza del Comune di Foggia a firma dell’Ingegnere Francesco Paolo Affatato, Dirigente dell’Area 5 – Attività Economiche e SUAP. Il provvedimento, immediatamente esecutivo, arriva a seguito degli accertamenti condotti dalla Questura di Foggia – Divisione P.A.S.I., che hanno evidenziato gravi violazioni dell’autorizzazione rilasciata nel 2012 e un uso improprio della qualifica di circolo privato.

L’autorizzazione oggetto di contestazione (n. 3700/2012) era stata rilasciata per consentire la somministrazione di cibi e bevande esclusivamente ai soci del circolo, in locali non aperti al pubblico, nel rispetto della normativa vigente. Tuttavia, nel corso di un controllo effettuato l’11 aprile 2025, gli agenti della Polizia Amministrativa della Questura hanno rilevato numerose e significative irregolarità.

Secondo quanto riportato nella nota ufficiale della Questura, acquisita al protocollo del Comune il 17 aprile, l’attività del Centro Sociale Italsud si presentava, di fatto, come un vero e proprio esercizio pubblico aperto indistintamente a chiunque. In particolare, è stato accertato: l’esposizione di prodotti alimentari accompagnati da listini prezzi, l’accesso non controllato dei clienti, facilitato da una porta sempre aperta, l’uso di frigoriferi e attrezzature tipiche di un’attività commerciale, con prodotti presumibilmente destinati alla vendita al dettaglio e non alla somministrazione interna riservata ai soci, una trasformazione funzionale e materiale dell’attività che la configura come un esercizio di vicinato e non più come circolo privato.

A fronte di queste irregolarità, la Questura ha contestato al Presidente del Centro Sociale, sig. [Nome omesso per privacy], la violazione dell’art. 61 comma 3 della Legge Regionale 24/2015 (Codice del Commercio della Regione Puglia), con l’irrogazione di una sanzione amministrativa. Lo stesso ufficio ha chiesto formalmente al Comune di adottare i provvedimenti di competenza per abuso dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 10 del T.U.L.P.S.

Il Presidente del circolo aveva presentato in data 8 maggio una memoria difensiva con documentazione integrativa, volta a giustificare la propria posizione e a ottenere l’annullamento del verbale. Tuttavia, le controdeduzioni trasmesse dalla Questura il 20 maggio hanno ribadito la piena legittimità del verbale di accertamento, confermando la fondatezza delle violazioni.

L’Amministrazione Comunale, valutata la documentazione agli atti e ritenuta non modificata nella sostanza dalle memorie difensive, ha proceduto alla convalida della sanzione e alla conseguente adozione della misura cautelare, prevista in questi casi di esercizio abusivo.

L’ordinanza sottolinea che l’apertura indiscriminata al pubblico e la somministrazione non riservata ai soci alterano le condizioni di concorrenza leale, minano la sicurezza urbana e violano i principi di trasparenza fiscale. Per questi motivi si è ritenuto necessario un intervento tempestivo e proporzionato, configurato come sospensione temporanea dell’attività per dieci giorni.

Il provvedimento, notificato al Presidente del Centro Sociale e agli organi competenti (Comando di Polizia Locale, Questura e Prefettura), ordina la cessazione immediata di ogni attività di somministrazione, nonché la rimozione di ogni elemento pubblicitario rivolto a persone non iscritte come soci.

È stato inoltre disposto che il soggetto interessato provveda al pagamento della sanzione amministrativa elevata dalla Questura. In caso di mancato rispetto dell’ordinanza, saranno avviate ulteriori misure previste dalla normativa vigente.

Il Comune precisa che, trattandosi di una misura cautelare e accessoria alla sanzione amministrativa, non è stato necessario avviare un procedimento formale con comunicazione preliminare, ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/1990.

Il Presidente del circolo potrà eventualmente impugnare il provvedimento con ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

L’ordinanza

A cura di Giovanna Tambo.