Il Comune di Foggia affida a Marketing Solutions SRL la campagna per la promozione del sito istituzionale. Le cifre

Con determinazione firmata dal Dirigente Dott. Giuseppe Marchitelli, il Comune di Foggia ha ufficialmente disposto l’impegno di spesa e l’affidamento del servizio per la realizzazione di una campagna marketing a favore dell’operatore economico “Marketing Solutions SRL”, con sede in Foggia, per un importo complessivo pari a € 11.850,00 (di cui € 9.713,11 per imponibile ed € 2.136,89 per IVA al 22%).

L’azione rientra all’interno di una più ampia strategia di comunicazione e trasparenza voluta dall’Amministrazione comunale, finalizzata a promuovere il sito istituzionale dell’Ente, strumento essenziale per garantire la diffusione delle informazioni ufficiali, il contrasto alle fake news e il rafforzamento della partecipazione civica. In un’epoca in cui la disinformazione rappresenta una delle principali minacce alla coesione sociale e alla fiducia nelle istituzioni, il Comune punta sulla digitalizzazione e sulla comunicazione strategica per riaffermare i principi di legalità e trasparenza amministrativa.

L’intervento si colloca nell’ambito delle previsioni contenute nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027, approvato con deliberazione consiliare n. 252 del 29 novembre 2024 e successivamente aggiornato con deliberazione n. 21 del 27 febbraio 2025. Il relativo stanziamento economico è stato formalmente previsto nel Bilancio di Previsione 2025-2027 (deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27 febbraio 2025) e integrato nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) approvato dalla Giunta con atto n. 83 del 4 aprile 2025.

L’affidamento diretto del servizio, in linea con quanto stabilito dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), è stato effettuato ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), che consente l’affidamento diretto per importi inferiori a 140.000 euro. L’operatore è stato selezionato tra quelli iscritti all’Albo fornitori del Comune, nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia e celerità dell’azione amministrativa. La scelta è ricaduta su Marketing Solutions SRL sulla base di comprovata esperienza nel settore e congruità del preventivo economico presentato.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, come previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 36/2023, e il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010). Il codice CIG identificativo del servizio è B6CEEC558B, mentre il codice CPV (Vocabolario comune per gli appalti pubblici) è 79340000-9, relativo ai “Servizi di pubblicità e marketing”.

In ottemperanza all’art. 91 del D.Lgs. 159/2011, è stata inoltrata la richiesta per le verifiche antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), prot. n. R_FGUTG_Ingresso_0030305_20250408. Nelle more dell’esito definitivo, come previsto dall’art. 92, comma 3, del medesimo decreto, il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva, nel caso emergano elementi interdittivi. La regolarità contributiva della ditta è stata confermata tramite acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità, rilasciato da INPS.

L’intervento è finanziato sul capitolo di bilancio 26000 – esercizio finanziario 2025, ed è pienamente compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL. Sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, oltre al visto di copertura finanziaria, in conformità all’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

