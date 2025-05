Il Prof. Giuseppe Carrieri tra i premiati della XXXII edizione del Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi

Manfredonia (Foggia) — La XXXII edizione del prestigioso Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi si avvicina, e tra i protagonisti della serata di gala, in programma sabato 5 luglio al Porto Turistico “Marina del Gargano” di Manfredonia, figura di spicco nel panorama medico italiano: il Prof. Giuseppe Carrieri.

Direttore della Struttura Complessa di Urologia presso il Policlinico di Foggia, Professore Ordinario al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia e recentemente eletto Preside della Facoltà di Medicina, il Prof. Carrieri rappresenta un punto di riferimento nel settore sanitario e accademico pugliese.

La sua carriera è costellata di successi e innovazioni che hanno contribuito a elevare la qualità della medicina urologica in Italia.

Tra le sue numerose iniziative, spiccano l’introduzione di tecniche chirurgiche all’avanguardia e la promozione di una formazione medica moderna e multidisciplinare.

La sua dedizione ha anche favorito la crescita del Policlinico di Foggia come centro di eccellenza clinica e scientifica a livello nazionale.

Presidente della Società Italiana di Urologia, autore di molte pubblicazioni scientifiche e relatore in ambiti internazionali, il Prof. Carrieri si distingue per l’impegno costante nella ricerca e per la capacità di coniugare sapere accademico e impatto sul territorio.

La sua figura è considerata un esempio di eccellenza che ha contribuito allo sviluppo della sanità pugliese e alla valorizzazione dell’intero comparto universitario.

Il Comitato Scientifico del Premio Re Manfredi ha deciso di riconoscere ufficialmente questa figura autorevole con il premio speciale per l’autorevolezza scientifica, l’impegno nella formazione delle nuove generazioni di medici e per aver saputo mantenere un equilibrio tra eccellenza clinica e servizio alla collettività.

L’evento rappresenta non solo un momento celebrativo ma anche un’occasione per mettere in luce le eccellenze italiane nel campo della cultura, della scienza e dell’innovazione.

Il Prof. Carrieri sarà tra i protagonisti della serata, che promette momenti emozionanti e riflessioni sul ruolo fondamentale della ricerca medica nel progresso sociale.