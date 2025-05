Il coordinatore Vincenzo Lo Riso: “Tradita la nostra fiducia. Ora vogliamo chiarezza su impegno e partecipazione”

Manfredonia – Il Generale Marasco ha lasciato. Una notizia che, pur nell’aria da tempo, scuote profondamente il circolo cittadino di Fratelli d’Italia. A rompere il silenzio è il coordinatore Vincenzo Lo Riso, che in una nota dai toni accesi esprime tutta l’amarezza per quella che definisce una “fuga” politica senza spiegazioni.

“Adesso che è andato via – dichiara Lo Riso – forse potremo finalmente parlare del suo contributo reale a Manfredonia, oltre alle sue costanti denunce su Cerignola e le auto rubate. Della nostra città, dei suoi problemi ambientali, dei liquami nei torrenti (che lui stesso definiva ‘merda’), poco o nulla ha mai detto. Per il resto? Non pervenuto.”

Il coordinatore cittadino chiede chiarezza su presenze, impegni e attività svolte nel territorio. “Da luglio a oggi – incalza – quante volte è passato dal circolo? A quante riunioni del direttivo ha partecipato? E i gruppi di lavoro che avevamo messo a sua disposizione? Tre avvocati, due ex consiglieri comunali, due commercialisti, tre medici e due esperti sociali: mai visti né ascoltati da lui.”

Secondo Lo Riso, Marasco avrebbe preferito un rapporto privilegiato con il coordinatore provinciale De Leonardis, seguendolo in lungo e in largo per le assemblee congressuali in tutta la provincia di Foggia. “Eppure – continua – ha sempre avuto il nostro onorevole La Salandra disponibile per ogni consiglio o supporto. A quanto pare, però, al Generale mancavano contatti diretti con la Meloni, Trump, Putin o magari con il Papa…”.

La conclusione è amara: “Buon viaggio, Generale Marasco, da chi ti aveva dato fiducia. Oggi quella fiducia è stata tradita. Vai via portandoti i nostri voti, con cui sei stato eletto, cercando forse fortuna altrove. Noi aspettiamo di capire dove e con chi.”

Parole dure, che segnano una rottura profonda e sollevano interrogativi su futuri equilibri politici nel centrodestra locale.