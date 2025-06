"Manfredonia location per una commedia estiva? Tutto è possibile"

Manuel Assisi classe 90’ nato e residente a Manfredonia è l’autore di un video pubblicato sui social dal nome “Estate a Manfredonia 2025”. Un video di circa 40 secondi che ha fatto registrare più di 55.000 visualizzazioni solo su Instagram, che riprende lo stile dei titoli di testa di vecchi film della commedia estiva italiana con tanto di nomi (di fantasia ma non troppo) degli attori protagonisti. Una sogno, racconta Manuel e di quanto sia stato divertente realizzarlo. Nel video si possono scorgere tra le migliori location della nostra città e a far da protagonista è il mare.

Il link del video:

https://www.instagram.com/reel/DHiZgiQI_i5/?utm_source=ig_web_copy_link

Tra i vari video creati da Manuel si possono osservare i vari momenti della vita cittadina, dal carnevale, alla festa patronale, dalla processione in mare in onore di Sant’Andrea fino ad arrivare all’opera autorizzata dalla Direzione Regionale Musei di Puglia in cui a far da protagonista è il Parco Archeologico di Siponto, con la collaborazione di importanti pagine social che si occupano di archeologia.

ALTRI PROGETTI:

“In programma vi è un opera che riguarderà appunto il Castello di Manfredonia, ma stiamo aspettando le dovute autorizzazioni e i tempi della burocrazia. Tengo a precisare che la promozione turistica e del territorio sono gli unici obiettivi del lavoro svolto da me e non a scopo di lucro”

UN PENSIERO SPECIALE:

“Lo dedico a Matteo Nuzziello, una persona che ha molto a cuore questa città, la mia prima fonte di ispirazione, il mio mentore, una grande guida in ambito tecnico e non solo. In altre parole il mio maestro”.