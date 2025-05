Bari – Si apre un nuovo capitolo nel tragico caso di Donato Monopoli, il giovane cerignolano morto dopo essere stato brutalmente aggredito in una discoteca di Foggia.

La Corte di Cassazione ha infatti annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa nel 2022 e ha disposto un nuovo processo d’appello, che si terrà il prossimo 24 novembre davanti alla corte d’assise di Bari.

La vicenda

Era la notte del 6 ottobre 2018 quando Donato Monopoli, 25 anni, fu colpito con pugni al volto durante una lite scoppiata nella discoteca “Le Stelle” di Foggia.

La discussione, nata per questioni di cuore, coinvolse due giovani del capoluogo dauno, Francesco Stallone e Michele Verderosa.

Dopo l’aggressione, Monopoli cadde in coma e morì sette mesi più tardi, il 8 maggio 2019, nell’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo.

Il processo e le condanne

In primo grado, i due imputati furono condannati rispettivamente a 15 anni e 6 mesi (Stallone) e a 11 anni e 4 mesi (Verderosa) per omicidio volontario con dolo eventuale.

La sentenza si basava sulla convinzione che i giovani praticanti arti marziali e pugilato avessero accettato il rischio di uccidere senza volerlo direttamente.

Tuttavia, nel maggio del 2024, la Corte d’Assise d’Appello di Bari ha ridimensionato le accuse: l’accusa è stata derubricata in omicidio preterintenzionale, con pene più leggere – dieci anni per Stallone e sette per Verderosa.

L’intervento della Cassazione

Ma il verdetto non è ancora definitivo.

La Cassazione ha accolto il ricorso delle difese e ha annullato la sentenza di appello, ordinando un nuovo processo davanti a una sezione diversa della corte d’assise barese.

La decisione si basa su motivazioni tecniche legate alla corretta interpretazione delle responsabilità penali.

Prossimi passi

Il nuovo procedimento si terrà il prossimo 24 novembre. La famiglia Monopoli attende giustizia con rinnovata speranza: “Vogliamo che venga fatta piena luce su quanto accaduto”, afferma un familiare.

Il caso resta uno dei più dolorosi degli ultimi anni in Puglia, simbolo delle conseguenze drammatiche di una lite finita in tragedia. Restiamo in attesa degli sviluppi futuri.

