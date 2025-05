Scontro politico sugli F-35: Crosetto smentisce Bonelli e parla di "falsità pericolose"

Accuse incrociate, smentite ufficiali e tensione alle stelle. È quanto emerso nelle ultime ore dopo che il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli, ha denunciato in Aula la presunta presenza di F-35 israeliani nella base di Amendola, a Foggia, per esercitazioni militari. Secondo Bonelli, tali aerei sarebbero poi stati impiegati nei bombardamenti su Gaza. Un’accusa pesante, che ha provocato la dura reazione del ministro della Difesa Guido Crosetto.

“Affermazioni false e pericolose”, ha replicato Crosetto in una nota ufficiale. Secondo il ministro, “non ci sono mai stati F-35 israeliani in Italia né nel 2023, né nel 2024, né nel 2025”. Le dichiarazioni di Bonelli vengono definite “una mistificazione deliberata” che, secondo Crosetto, offende le Forze Armate italiane e mina la credibilità delle istituzioni.

“È grave e vergognoso strumentalizzare il dolore per fini politici”, ha aggiunto il ministro, sottolineando che il governo ha sempre mantenuto una linea di equilibrio: critiche nette all’operato del premier Netanyahu, ma anche difesa del diritto di Israele alla sicurezza, con attenzione alla tutela dei civili palestinesi.

Non tarda ad arrivare la replica di Bonelli, che accusa Crosetto di usare un linguaggio inaccettabile per un ministro. “Mi ha dato dell’infame. Lo trovo offensivo e fuori luogo”, ha dichiarato. Riguardo al merito della vicenda, il deputato ambientalista ha citato l’evento “F-35 Air Chiefs Meeting”, svoltosi ad Amendola lo scorso 11 febbraio, in cui – secondo lui – i vertici militari israeliani avrebbero acquisito informazioni utili per migliorare le capacità operative dei loro caccia.

Il fact checking però smentisce la narrazione di Bonelli. Sul sito dell’Aeronautica Militare si precisa che l’incontro era un vertice tecnico tra Paesi che utilizzano gli F-35, con l’obiettivo di rafforzare l’interoperabilità tra le forze aeree. Non si fa alcun riferimento alla presenza di velivoli israeliani né a esercitazioni in volo. Lo stesso Bonelli, nella sua controreplica, non parla più di addestramenti, ma solo di scambio di dati e informazioni.

In conclusione, nessuna evidenza pubblica supporta l’ipotesi che gli F-35 israeliani si siano addestrati in Italia. Resta il confronto politico acceso, ma i dati ufficiali – per ora – smentiscono l’accusa più grave.

