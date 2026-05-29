Acqua di Cristo, rifiuti e degrado: “Serve più rispetto per il nostro mare". L'appello di un cittadino

Con l’arrivo della bella stagione e dei primi bagni dell’anno, tornano purtroppo a manifestarsi episodi di inciviltà lungo la scogliera di Acqua di Cristo, uno dei tratti costieri più frequentati dai cittadini e dagli amanti del mare.

A segnalare la situazione è Giovanni, residente della zona, che denuncia l’abbandono indiscriminato di rifiuti sugli scogli e nelle aree circostanti. Bottiglie di plastica lasciate al sole, cartacce, contenitori di cibo in alluminio e soprattutto numerosi mozziconi di sigaretta rappresentano il quadro che si presenta agli occhi di chi frequenta la costa.

«L’inciviltà regna sovrana già dai primi giorni di frequentazione della spiaggia», racconta il cittadino, che riferisce di essere intervenuto personalmente in più occasioni per richiamare alcune persone responsabili dell’abbandono dei rifiuti. «Purtroppo non posso essere sempre presente e, soprattutto, non posso rieducare tutti».

Nel suo appello emerge anche il ricordo di una figura conosciuta da molti frequentatori della zona: un uomo che, fino allo scorso anno, si prendeva cura della scogliera raccogliendo regolarmente cartacce e rifiuti. «Ho saputo che al momento non può intervenire. Credo che meriterebbe il ringraziamento e il riconoscimento dell’intera città per il lavoro svolto in questi anni».

La segnalazione si trasforma così in un invito rivolto non solo ai cittadini, ma anche alle istituzioni e alle associazioni del territorio affinché venga rafforzata la sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente e del decoro urbano. «Se si continua a sporcare senza alcun rispetto per il bene comune, sarà difficile costruire una città migliore. Il cambiamento deve partire dalle piccole cose e soprattutto da ciascuno di noi», conclude Giovanni.