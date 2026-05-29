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Home // Focus // Amateur Cup a Foggia, il Comune co-organizza l’evento sportivo del 13 giugno

FOGGIA SPORT Amateur Cup a Foggia, il Comune co-organizza l’evento sportivo del 13 giugno

Iniziativa proposta dall’A.S.D. 71100 Running Team, in programma il 13 giugno 2026 all’impianto sportivo polivalente “Croci Nord – Rinaldi”

Amateur Cup a Foggia, il Comune co-organizza l’evento sportivo del 13 giugno

Calcio - Fonte Immagine: cuscatanzaro.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
29 Maggio 2026
Focus // Foggia //

FOGGIA – La Giunta comunale ha approvato la co-organizzazione dell’Amateur Cup, iniziativa proposta dall’A.S.D. 71100 Running Team, in programma il 13 giugno 2026 all’impianto sportivo polivalente “Croci Nord – Rinaldi”.

L’evento prevede un torneo di calcio a 7, area food and beverage, intrattenimento musicale, spazi social e la partecipazione di influencer provenienti da tutta Italia.

Secondo la proposta, la manifestazione potrà richiamare circa 700-800 persone, tra squadre partecipanti, staff, familiari e appassionati.

Il Comune concederà gratuitamente l’utilizzo dell’impianto dalle 10.30 alle 23.59 e parteciperà alle spese con un contributo massimo di 4mila euro, da rendicontare con adeguata documentazione contabile.

A cura di Giovanna Tambo.

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