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Home // Il profilo // Baldini si chiama fuori dalla corsa alla Nazionale: «Per allenare l’Italia serve curriculum, io non ce l’ho»

BALDINI CT Baldini si chiama fuori dalla corsa alla Nazionale: «Per allenare l’Italia serve curriculum, io non ce l’ho»

"Penso che per allenare la Nazionale italiana ci voglia un certo curriculum"

Under 21, Baldini: "Questi ragazzi sono uniti e felici di stare insieme"

Silvio Baldini - Fonte Immagine: eurosport.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Maggio 2026
Il profilo // Sport //

ROMA – Silvio Baldini non si candida alla guida definitiva della Nazionale italiana. Il commissario tecnico ad interim degli Azzurri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, ha affrontato anche il tema del futuro della panchina azzurra, spiegando di non ritenersi ancora pronto per un incarico stabile.

«Penso che per allenare la Nazionale italiana ci voglia un certo curriculum. E io non ce l’ho», ha dichiarato Baldini, allontanando le voci che nelle ultime settimane lo avevano accostato a una possibile conferma dopo l’esperienza da traghettatore.

L’allenatore toscano ha sottolineato di credere nel merito più che nelle opportunità nate dalle circostanze: «Oggi sono qui perché Gattuso si è dimesso. Se non fosse successo, io non sarei qui. Credo nel percorso e non nei colpi di fortuna».

Baldini ha quindi ribadito i propri obiettivi con l’Under 21, guardando ai prossimi appuntamenti internazionali. «Ho la possibilità di disputare l’Europeo Under 21 e magari vincerlo, poi le Olimpiadi. A quel punto potrei avere qualche speranza in più», ha spiegato.

Nel corso della conferenza, il tecnico ha anche espresso il proprio punto di vista sul futuro della Nazionale maggiore, sostenendo la necessità di affidarsi a un allenatore con esperienza consolidata. «In Italia ci sono tanti tecnici preparati e quelli di cui si parla sono assolutamente in grado di dare un’identità forte alla squadra», ha affermato.

Baldini ha inoltre evidenziato il valore del gruppo attualmente a disposizione, sottolineando la coesione dello spogliatoio e l’entusiasmo dei giovani convocati. Tra le novità, anche la presenza di Gianluigi Donnarumma e Pio Esposito, elementi che il tecnico considera importanti in prospettiva futura.

Le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia rappresenteranno così un banco di prova importante per gli Azzurri e, allo stesso tempo, un’occasione per Baldini di lasciare il proprio contributo prima dell’arrivo del nuovo commissario tecnico.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com / TMW

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