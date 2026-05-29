MONTE SANT’ANGELO – Un improvviso blackout ha lasciato al buio gran parte di Monte Sant’Angelo nella notte tra il 28 e il 29 maggio. L’interruzione dell’energia elettrica, durata all’incirca un’ora, ha provocato disagi nelle abitazioni e nelle attività del centro garganico.

L’episodio ha riportato al centro dell’attenzione il tema dell’efficienza della rete elettrica locale, soprattutto alla luce degli interventi di potenziamento effettuati negli ultimo anno grazie ai finanziamenti destinati alla modernizzazione delle infrastrutture.

In città non mancano le domande. Alcuni residenti segnalano infatti la presenza di nuovi cavi e opere realizzate nell’ambito dei lavori di ammodernamento, ma si interrogano sul loro effettivo utilizzo e sullo stato di completamento degli interventi.

Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali sulle cause che hanno determinato il disservizio. Saranno le verifiche tecniche a stabilire l’origine del guasto e ad accertare se l’interruzione sia riconducibile a un problema improvviso della rete o ad altre criticità.

Nel frattempo cresce la richiesta di maggiore trasparenza da parte dei cittadini, che auspicano risposte chiare sul funzionamento delle nuove infrastrutture e sulle misure adottate per garantire una distribuzione dell’energia più stabile ed efficiente.

L’attenzione resta dunque alta in attesa di conoscere l’esito degli accertamenti e di comprendere se il blackout rappresenti un episodio isolato oppure il segnale di problematiche che richiedono ulteriori interventi sulla rete elettrica del territorio.

A cura di Francesco Molinaro.