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MEZZANONE VILLA Borgo Mezzanone, parte la rigenerazione della Villa Comunale con il progetto “Si può fare”

A Borgo Mezzanone prende avvio un percorso di rigenerazione partecipata della Villa Comunale, da tempo in stato di abbandono

Borgo Mezzanone, parte la rigenerazione della Villa Comunale con il progetto “Si può fare”

Borgo Mezzanone, parte la rigenerazione della Villa Comunale con il progetto “Si può fare”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Maggio 2026
Foggia // Manfredonia //

A Borgo Mezzanone prende avvio un percorso di rigenerazione partecipata della Villa Comunale, da tempo in stato di abbandono, grazie al coinvolgimento diretto della comunità locale e al progetto “Si può fare”.

L’iniziativa nasce all’interno delle attività del Centro Servizi “Stazioni di Posta”, attivo nella borgata da diversi mesi, e punta al recupero degli spazi verdi attraverso un approccio inclusivo fondato su quattro azioni chiave: installare, piantare, colorare e costruire.

Al primo laboratorio hanno partecipato adulti, bambini, cittadini italiani e migranti, impegnati in attività di cura e riqualificazione dello spazio pubblico. Il progetto si svolge in collaborazione con realtà del territorio, tra cui la parrocchia Santa Maria del Grano e San Matteo Apostolo, e prevede interventi concreti come la pittura e il recupero delle panchine, oltre alla progettazione di arredi urbani realizzati con materiali di riciclo.

«Queste attività avranno una duplice valenza: da un lato migliorare l’aspetto e la fruibilità dello spazio pubblico, dall’altro sensibilizzare i partecipanti sui temi della sostenibilità ambientale e del riuso creativo» spiegano i promotori dell’intervento.

Le attività proseguiranno nelle giornate del 4, 11, 16 e 25 giugno dalle ore 16.00, con un evento finale dedicato alla restituzione alla comunità della Villa Comunale riqualificata. Coinvolti anche gli utenti dello sportello “Stazioni di Posta” di Viale delle Rose 35, insieme a scuole, associazioni e cittadini della borgata, con l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e la cura dei beni comuni.

Il progetto “Stazioni di Posta” nasce come spazio di prossimità dedicato a persone in condizione di fragilità sociale, economica o abitativa, offrendo orientamento e accesso ai servizi senza barriere.

L’intervento è frutto della co-progettazione tra l’Ambito Territoriale dei Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta e l’ATS composta da cooperativa sociale Medtraining (ente capofila), Confraternita di Misericordia Borgo Mezzanone Odv, Proloco Borgo Mezzanone Aps e Associazione culturale Fatoma Yaiw, nell’ambito del finanziamento PNRR – Missione 5 – Componente 2.2 Sub Investimento 1.3.2, Next Generation EU.

L’obiettivo complessivo è quello di creare una rete di sostegno per le persone senza dimora o in condizione di povertà estrema, favorendo inclusione sociale, riduzione della marginalità e maggiore accesso ai servizi territoriali attraverso un sistema integrato di interventi tra enti pubblici, terzo settore e comunità locale.

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