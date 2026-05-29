Edizione n° 6080

BALLON D'ESSAI

COMUNE LATERZA // Lite in Comune tra il neosindaco e il comandante della Municipale, entrambi finiscono in ospedale
29 Maggio 2026 - ore  08:30

CALEMBOUR

COCAINA DROGA // Cocaina nel doppiofondo di un’auto: sequestra droga per 9 milioni di euro, arrestate due persone
29 Maggio 2026 - ore  10:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Cerignola, nuovi imprenditori nell’Associazione Feste Patronali. De Cosmo: “Una festa sempre più partecipata e inclusiva”

CERIGNOLA FESTE PATRONALI Cerignola, nuovi imprenditori nell’Associazione Feste Patronali. De Cosmo: “Una festa sempre più partecipata e inclusiva”

Un ampliamento che punta a rendere ancora più forte il coinvolgimento della comunità, consolidando il rapporto con il tessuto economico

Cerignola, nuovi imprenditori nell’Associazione Feste Patronali. De Cosmo: “Una festa sempre più partecipata e inclusiva”

Francesco De Cosmo - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Maggio 2026
Cerignola // Politica //

Nuovi ingressi e nuove energie per l’Associazione Feste Patronali di Cerignola, che amplia la propria squadra in vista dei festeggiamenti patronali 2026, rafforzando il legame con il territorio e il mondo produttivo locale. L’obiettivo è proseguire nel percorso di crescita e partecipazione che negli ultimi anni ha contribuito a riportare al centro la festa più rappresentativa della città.

Su indicazione del presidente Francesco De Cosmo, il commissario protempore don Vincenzo D’Ercole ha provveduto ad allargare l’organigramma della deputazione, coinvolgendo nuovi associati provenienti dal settore imprenditoriale e professionale cittadino.

Entrano ufficialmente nell’associazione Fabio Pugliese, assicuratore che raccoglie l’eredità familiare del padre Pinuccio Pugliese, gli imprenditori Giuseppe Merafina, Giuseppe Di Donato, Vincenzo Cirulli e Pinuccio Dirisi, oltre all’ingegnere Paolo Vitullo.

Un ampliamento che punta a rendere ancora più forte il coinvolgimento della comunità, consolidando il rapporto con il tessuto economico e sociale della città. Un lavoro che prosegue in sinergia con l’Amministrazione comunale, impegnata nell’organizzazione della prossima festa patronale, il cui programma culturale, sociale e ricreativo sarà illustrato nei prossimi giorni durante una conferenza stampa.

«La festa patronale appartiene a tutta Cerignola e vedere sempre più cittadini, professionisti e imprenditori scegliere di mettersi a disposizione della comunità è motivo di orgoglio e grande soddisfazione – dichiara il presidente Francesco De Cosmo –. Stiamo costruendo, insieme, una festa sempre più partecipata, inclusiva e capace di valorizzare il senso di appartenenza alla nostra città. Il lavoro che stiamo portando avanti con la deputazione, con i volontari e con il sostegno dell’Amministrazione comunale ci consentirà di regalare ai cerignolani una festa ancora più bella, più coinvolgente e ancor più “colorata”».

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Ma non sempre ci sarà un padrone da servire” (Giuseppe de Filippo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO