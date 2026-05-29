Nuovi ingressi e nuove energie per l’Associazione Feste Patronali di Cerignola, che amplia la propria squadra in vista dei festeggiamenti patronali 2026, rafforzando il legame con il territorio e il mondo produttivo locale. L’obiettivo è proseguire nel percorso di crescita e partecipazione che negli ultimi anni ha contribuito a riportare al centro la festa più rappresentativa della città.

Su indicazione del presidente Francesco De Cosmo, il commissario protempore don Vincenzo D’Ercole ha provveduto ad allargare l’organigramma della deputazione, coinvolgendo nuovi associati provenienti dal settore imprenditoriale e professionale cittadino.

Entrano ufficialmente nell’associazione Fabio Pugliese, assicuratore che raccoglie l’eredità familiare del padre Pinuccio Pugliese, gli imprenditori Giuseppe Merafina, Giuseppe Di Donato, Vincenzo Cirulli e Pinuccio Dirisi, oltre all’ingegnere Paolo Vitullo.

Un ampliamento che punta a rendere ancora più forte il coinvolgimento della comunità, consolidando il rapporto con il tessuto economico e sociale della città. Un lavoro che prosegue in sinergia con l’Amministrazione comunale, impegnata nell’organizzazione della prossima festa patronale, il cui programma culturale, sociale e ricreativo sarà illustrato nei prossimi giorni durante una conferenza stampa.

«La festa patronale appartiene a tutta Cerignola e vedere sempre più cittadini, professionisti e imprenditori scegliere di mettersi a disposizione della comunità è motivo di orgoglio e grande soddisfazione – dichiara il presidente Francesco De Cosmo –. Stiamo costruendo, insieme, una festa sempre più partecipata, inclusiva e capace di valorizzare il senso di appartenenza alla nostra città. Il lavoro che stiamo portando avanti con la deputazione, con i volontari e con il sostegno dell’Amministrazione comunale ci consentirà di regalare ai cerignolani una festa ancora più bella, più coinvolgente e ancor più “colorata”».