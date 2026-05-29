MANFREDONIA – Alcuni pescatori operanti presso il Molo di Levante denunciano una serie di danneggiamenti subiti a bordo delle proprie imbarcazioni e lanciano un appello pubblico ai familiari dei presunti responsabili, nella speranza di risolvere la vicenda in modo civile e senza ricorrere alle vie legali.

Secondo quanto riferito dai pescatori, le imbarcazioni interessate sono dotate di sistemi di videosorveglianza che avrebbero ripreso due giovani, identificabili anche grazie a fotografie e filmati raccolti dagli stessi proprietari delle barche. I due ragazzi, che si sarebbero spostati a bordo di biciclette di colore rosso e blu, sarebbero stati immortalati mentre compivano azioni che avrebbero provocato danni alle imbarcazioni ormeggiate.

I pescatori, che hanno chiesto di mantenere l’anonimato, rivolgono pertanto un invito ai genitori dei giovani coinvolti affinché si rechino presso il Molo di Levante per un confronto diretto e costruttivo, finalizzato all’accertamento dei fatti e all’individuazione di una soluzione condivisa.

«Il nostro obiettivo – fanno sapere – è quello di risolvere la situazione in maniera responsabile e civile. Disponiamo di video e fotografie che documentano quanto accaduto e auspichiamo che le famiglie interessate vogliano collaborare per chiarire l’episodio».

Gli stessi pescatori precisano che, qualora non dovessero registrare alcuna disponibilità al dialogo, si vedranno costretti a procedere con una formale denuncia alle autorità competenti, allegando il materiale raccolto.

La segnalazione viene pubblicata in forma anonima su richiesta degli interessati.