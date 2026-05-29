BARI – La Regione Puglia archivia definitivamente l’esperienza dell’ospedale Covid realizzato negli spazi della Fiera del Levante. La Giunta regionale ha infatti approvato la delibera che dispone il ripristino dei padiglioni 9, 11, 13 e 18, utilizzati durante l’emergenza pandemica, e la loro riconsegna alla Nuova Fiera del Levante Srl entro il 30 novembre 2026.

La decisione arriva al termine di un’approfondita istruttoria tecnica che ha valutato le possibili destinazioni future degli immobili, escludendo la possibilità di mantenerli in modo permanente a uso sanitario. Secondo la relazione specialistica acquisita dalla Regione, tale soluzione risulterebbe infatti insostenibile sia sotto il profilo urbanistico sia sotto quello economico.

Due scenari a confronto

Lo studio ha preso in esame due diverse ipotesi.

Il primo scenario prevede il ritorno dei padiglioni alla configurazione originaria e la successiva restituzione alla Fiera del Levante. Il costo dell’operazione è stato stimato in circa 1,65 milioni di euro, IVA esclusa.

La seconda opzione ipotizzava invece la rifunzionalizzazione degli spazi per attività sanitarie permanenti o per uffici amministrativi regionali. Tuttavia, la soluzione è stata giudicata non percorribile.

Dal punto di vista urbanistico, la relazione evidenzia come le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale di Bari, all’articolo 32, non consentano destinazioni sanitarie nelle aree destinate ad attività fieristiche.

Sul piano economico, il quadro appare ancora più oneroso. La trasformazione strutturale e impiantistica necessaria per rendere permanenti le funzioni sanitarie richiederebbe investimenti superiori a 17 milioni di euro, al netto di IVA e arredi. A questi andrebbero aggiunti i canoni di locazione da corrispondere alla Fiera, gli oneri di gestione e manutenzione, gli elevati consumi energetici degli edifici e i futuri adeguamenti normativi.

Via libera al ripristino

La delibera approvata dalla Giunta autorizza quindi la rimozione delle strutture interne e delle opere realizzate durante l’emergenza sanitaria, con il conseguente ripristino degli spazi nella loro configurazione originaria. È inoltre previsto, previo accordo con la Nuova Fiera del Levante, il mantenimento delle principali infrastrutture impiantistiche e dei sistemi di climatizzazione installati negli anni dell’emergenza, che potranno continuare a rappresentare un valore aggiunto per il complesso fieristico. Contestualmente, la Regione ha stanziato le risorse necessarie per finanziare gli interventi.

Termine fissato al 30 novembre 2026

Per consentire l’esecuzione dei lavori di smantellamento e ripristino, la Giunta ha disposto la proroga dei termini di disponibilità dei padiglioni fino al 30 novembre 2026, data entro la quale gli immobili dovranno essere ufficialmente riconsegnati alla Nuova Fiera del Levante.

Con questa decisione si conclude uno dei capitoli più significativi dell’emergenza pandemica in Puglia, restituendo alla storica campionaria barese spazi che per anni hanno rappresentato uno dei simboli della risposta regionale al Covid-19.