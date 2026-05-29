Paura e danni nella notte in viale Fortore, al civico 117, dove poco dopo la mezzanotte del 29 maggio un’auto ha perso il controllo, verosimilmente a causa dell’alta velocità, finendo contro una palazzina.

L’impatto ha provocato danni alla facciata dell’edificio e a una grondaia, a pochi metri dall’incrocio con il sottopasso di via Scillitani. Non si tratta di un episodio isolato, ma dell’ennesimo incidente con dinamiche simili registrato nella stessa area, già teatro in passato di altri schianti.

La situazione ha alimentato la preoccupazione dei residenti, che denunciano una condizione di costante pericolo. “Oltre ai danni causati alla palazzina, che puntualmente devono essere riparati, l’alta velocità con la quale sfrecciano le auto è per noi fonte di preoccupazione. Perché rischiamo la vita ogniqualvolta usciamo di casa”, raccontano i cittadini.

Già in precedenza gli abitanti avevano segnalato il problema al Comune, chiedendo interventi di messa in sicurezza tramite PEC. Ora annunciano una nuova richiesta all’assessorato alla Polizia Locale, chiedendo misure urgenti: “Chiediamo che nei pressi della curva sia installato un dissuasore di velocità, ma soprattutto l’installazione di transenne di protezione davanti all’ingresso della palazzina”.

La comunità torna quindi a sollecitare interventi strutturali per ridurre il rischio di nuovi incidenti in un tratto di strada considerato sempre più pericoloso.

Lo riporta foggiatoday.it.